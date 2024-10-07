Автобус перевернулся посреди улицы в Уссурийске — фото

Posted 7 октября, 08:45
Published 7 октября, 08:45
Modified 7 октября, 08:47
Updated 7 октября, 08:47
Днем в Уссурийске произошло серьезное ДТП: автобус опрокинулся на перекрестке Вострецова и Полушкина. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы.
Сообщают, что случилось это после столкновения с другими транспортными средствами. Также очевидцы рассказали, что перевернулся автобус №9.
Подробности и обстоятельства аварии выясняют. О пострадавших не сообщали.
Появились фото с места аварии.