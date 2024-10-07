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Posted 7 октября, 08:45

Published 7 октября, 08:45

Modified 7 октября, 08:47

Updated 7 октября, 08:47

Автобус перевернулся в аварии в Приморском крае

Автобус перевернулся посреди улицы в Уссурийске — фото

7 октября 2024, 08:45
Фото: chernosliv18

Автобус перевернулся в аварии в Приморском крае

Сюжет
Автобус
Автобус перевернулся на перекрестке Вострецова и Полушкина в Уссурийске.

Днем в Уссурийске произошло серьезное ДТП: автобус опрокинулся на перекрестке Вострецова и Полушкина. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы.

Сообщают, что случилось это после столкновения с другими транспортными средствами. Также очевидцы рассказали, что перевернулся автобус №9.

Подробности и обстоятельства аварии выясняют. О пострадавших не сообщали.

Появились фото с места аварии.

Фото: chernosliv18

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке.

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