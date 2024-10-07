Бразильский режиссёр рассказал о том, как выживают театры без господдержки

Posted 7 октября, 03:38
Published 7 октября, 03:38
Modified 7 октября, 03:43
Updated 7 октября, 03:43
— В Бразилии нет театров с государственной поддержкой, и это главное, что отличает нашу реальность от российской, — сказал Паулу де Мораэс. — Мы сами думаем о том, как жить, что ставить, чтобы это было и художественно, и в то же время привлекало зрителя. Мы — независимая труппа, и мы стали таковой потому, что наши взгляды — каждого члена труппы — схожи, родственны друг другу. Мы работаем вместе много лет и стали своего рода родственниками, близкими друзьями.
Режиссёр рассказал, что главной причиной, по которой в Бразилии создаются театральные труппы, — это желание высказать, услышать, как звучит твой голос в общем потоке, найти себя.
Напомним, во Владивостоке возглавляемая Паулу де Мораэсом труппа «Армазем» показала спектакль «Брас Кубас» (16+), поставленный по классическому роману, оплоту бразильской национальной литературы «Записки с того света» (16+). Спектакль одновременно на злобу дня и в то же время говорящий на общечеловеческие темы.
— В театре очень важно задавать вопросы, — сказал режиссёр на мастер-классе. — Но не предлагать ответы. Ответы должен найти зритель, пришедший к вам в зал. А вы можете всего лишь дать ему направление мысли. Театр — своего рода провокатор. Он заставляет думать. Во всяком случае, именно такой театр интересен мне.
Напомним, Тихоокеанский театральный фестиваль проходит в 2024 году третий раз. Организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.
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