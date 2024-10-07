Бразильский режиссёр рассказал о том, как выживают театры без господдержки

Напомним, во Владивостоке возглавляемая Паулу де Мораэсом труппа «Армазем» показала спектакль «Брас Кубас» (16+), поставленный по классическому роману, оплоту бразильской национальной литературы «Записки с того света» (16+). Спектакль одновременно на злобу дня и в то же время говорящий на общечеловеческие темы.