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Posted 7 октября, 02:59

Published 7 октября, 02:59

Modified 7 октября, 03:01

Updated 7 октября, 03:01

Буйный житель Приморья оштрафован за сопротивление полиции в Горнореченском

Буйный житель Приморья оштрафован за сопротивление полиции в Горнореченском

7 октября 2024, 02:59
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Штраф
Инцидент произошел в ночь на 27 августа в поселке Горнореченский. Мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в своей квартире.

Согласно материалам дела, представленным в Кавалеровский районный суд, 27 августа 2024 года около полуночи житель поселка Горнореченский нарушил закон, отказавшись выполнять законные требования полицейских. Мужчина вел себя агрессивно: отталкивал сотрудников полиции, хватался за их форму и пытался спровоцировать драку.

Несмотря на неоднократные предупреждения, нарушитель продолжал свои противоправные действия, игнорируя требования представителей власти. В результате на него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что действительно оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в указанную дату.

Рассмотрев все обстоятельства дела, Кавалеровский районный суд вынес постановление о виновности мужчины. В качестве наказания суд назначил административный штраф в размере 2000 рублей.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения закона и уважительного отношения к представителям власти. Сопротивление полиции и неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов может привести к серьезным последствиям, включая административную ответственность и штрафы.

#Новости#Штраф#Полиция#Приморский край#Приморье#Происшествия#Административное правонарушение
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