Буйный житель Приморья оштрафован за сопротивление полиции в Горнореченском

Posted 7 октября, 02:59
Published 7 октября, 02:59
Modified 7 октября, 03:01
Updated 7 октября, 03:01
Согласно материалам дела, представленным в Кавалеровский районный суд, 27 августа 2024 года около полуночи житель поселка Горнореченский нарушил закон, отказавшись выполнять законные требования полицейских. Мужчина вел себя агрессивно: отталкивал сотрудников полиции, хватался за их форму и пытался спровоцировать драку.
Несмотря на неоднократные предупреждения, нарушитель продолжал свои противоправные действия, игнорируя требования представителей власти. В результате на него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.
В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что действительно оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в указанную дату.
Рассмотрев все обстоятельства дела, Кавалеровский районный суд вынес постановление о виновности мужчины. В качестве наказания суд назначил административный штраф в размере 2000 рублей.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения закона и уважительного отношения к представителям власти. Сопротивление полиции и неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов может привести к серьезным последствиям, включая административную ответственность и штрафы.