ДОМ. РФ объявил аукционы по продаже бывших филиалов ДВФУ в Приморском крае

В Находке инвесторам предлагается имущественный комплекс, включающий в себя участок 0,94 га и здание площадью 3 тыс. кв. м. Недвижимость подойдёт для жилой застройки, размещения гостиницы или офисных зданий. Комплекс находится по адресу: ул. Постышева, д. 51А. Окружение представлено объектами социально-делового назначения, много- и среднеэтажными жилыми домами. До трёх торговых центров — около 600 м, до берега оз. Солёное — около 500 м. В 380 м расположен выезд на пр-т Мира, одну из главных магистралей города. Расстояние до центра Находки — около 2 км.