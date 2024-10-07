ДОМ. РФ объявил аукционы по продаже бывших филиалов ДВФУ в Приморском крае

Posted 7 октября, 06:00
Published 7 октября, 06:00
Modified 7 октября, 06:00
Updated 7 октября, 06:00
В Находке инвесторам предлагается имущественный комплекс, включающий в себя участок 0,94 га и здание площадью 3 тыс. кв. м. Недвижимость подойдёт для жилой застройки, размещения гостиницы или офисных зданий. Комплекс находится по адресу: ул. Постышева, д. 51А. Окружение представлено объектами социально-делового назначения, много- и среднеэтажными жилыми домами. До трёх торговых центров — около 600 м, до берега оз. Солёное — около 500 м. В 380 м расположен выезд на пр-т Мира, одну из главных магистралей города. Расстояние до центра Находки — около 2 км.
Заявки на участие в торгах принимаются до 11 ноября. Аукцион пройдёт 15 ноября. Начальная цена лота — 59,98 млн рублей.
На аукционе в Уссурийске планируется реализовать историческое здание начала ХХ века. В составе лота: объект культурного наследия регионального значения «Здание Никольск-Уссурийской женской гимназии» площадью 1,9 тыс. кв. м и участок под ним площадью 0,64 га. Наиболее эффективным использованием имущества будет арендный бизнес, размещение гостиницы или офисного центра.
Объект находится по адресу: ул. Чичерина, д. 54. Здание гимназии с элементами псевдорусского стиля построено в 1907 году по проекту архитектора Дмитрия Шебалина. Средства на строительство учебного заведения были выделены из государственной казны, городского бюджета, привлекались также частные пожертвования. Гимназия была ликвидирована в 1923 году. После Великой Отечественной войны здесь размещался Учительский институт, с 1970-х — факультет Уссурийского педагогического института, который с 2011 года вошёл в состав ДВФУ.
Окружение представлено жилой застройкой, административными зданиями и учебными заведениями. Рядом находятся городской парк, центральная магистраль Уссурийска —улица Некрасова, библиотека и офисный центр. Остановка общественного транспорта «Пединститут» — в непосредственной близости. Расстояние до автовокзала составляет 700 м, до железнодорожного — 3,5 км.
По условиям аукциона, победитель будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.
Заявки на участие в торгах принимаются до 25 ноября. Аукцион пройдёт 29 ноября. Начальная цена лота — 77,04 млн рублей.
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».