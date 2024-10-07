Дожди и вторжение холода: жуткие морозы ударят по Приморью

Posted 7 октября, 00:22
Published 7 октября, 00:22
Modified 7 октября, 00:24
Updated 7 октября, 00:24
Сегодня, 7 октября, в регионе весьма дождливо. Более того, в край вторгнется холодный воздух, — температурный фон составит +9 — +16 °С.
Тем не менее, во вторник, 8 октября, континентальный антициклон прогонит дожди. Ночь выдастся морозной, — 0 — -7 °С, на побережье — +1 — +7 °С. Днем станет тепло, столбики термометров покажут +13 — +20°С .
Во Владивостоке осадки прекратятся к обеду. Завтра дождей не предвидится. Ночью температура воздуха будет колебаться от 5 до 7 °С. Днем станет тепло, — +15 — +17 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае стало резко холодно.