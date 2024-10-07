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Posted 7 октября, 00:22

Published 7 октября, 00:22

Modified 7 октября, 00:24

Updated 7 октября, 00:24

Когда непогода покинет Приморский край?

Дожди и вторжение холода: жуткие морозы ударят по Приморью

7 октября 2024, 00:22
Фото: 1MI

Когда непогода покинет Приморский край?

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Погода
После невероятно теплых выходных в Приморский край наведались фронты, после которых станет холодно. Однако синоптики обещают потепление в ближайшее время.

Сегодня, 7 октября, в регионе весьма дождливо. Более того, в край вторгнется холодный воздух, — температурный фон составит +9 — +16 °С.

Тем не менее, во вторник, 8 октября, континентальный антициклон прогонит дожди. Ночь выдастся морозной, — 0 — -7 °С, на побережье — +1 — +7 °С. Днем станет тепло, столбики термометров покажут +13 — +20°С .

Во Владивостоке осадки прекратятся к обеду. Завтра дождей не предвидится. Ночью температура воздуха будет колебаться от 5 до 7 °С. Днем станет тепло, — +15 — +17 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае стало резко холодно.

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