Еще два пострадавших: новые подробности смертельного ДТП с участием фуры в Приморье

Posted 7 октября, 01:18
Published 7 октября, 01:18
Modified 7 октября, 01:20
Updated 7 октября, 01:20
В Находке произошло смертельное столкновение длиномера и легковой машины. В полиции поделились новой информацией о происшествии.
Правоохранители установили, что 44-летний рулевой Toyota Corolla, двигаясь с Автовокзала к кольцу «Волна», выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, который управлял 38-летний водитель.
Также стало известно, помимо двух погибших, пострадали еще двое пассажиров японского седана. Приморцы получили травмы различной степени тяжести.
Жители региона шокированы произошедшим.
«Ну по состоянию салона, были не пристегнуты. Ремень спас бы»;
«Почему все так торопятся? Иногда животные ПДД соблюдают, переходя дорогу по „Зебре“, а тут носятся так»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о страшной аварии, произошедшей в Кировском районе.