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Posted 7 октября, 03:50

Published 7 октября, 03:50

Modified 7 октября, 03:54

Updated 7 октября, 03:54

Огромный неизвестный зверь выбежал на трассу в Приморском крае

Огромный странный кот напугал жителей Приморья — видео

7 октября 2024, 03:50
Фото: 1MI

Огромный неизвестный зверь выбежал на трассу в Приморском крае

Сюжет
Животные
Неизвестное животное с непонятным узором на шкуре заметили возле села Барабаш в Приморье. Зверь со шкурой то ли в полоску, то ли «в крапинку» напугал автомобилистов.

Неизвестный зверь выбежал на трассу в Приморье. Заметили его около села Барабаш.

Видео: ussur_mikh_kray.

Жители Приморья гадают, какое же животное выбежало на дорогу.

Из-за недостаточного освещения все еще непонятно, что за зверь это был: в потемках проезжавшие мимо не смогли распознать полоски у него на шкуре или пятна. Одно поняли точно — это была крупная хищная кошка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о многодетном отце, который развалился посреди дороги в Приморье. Некоторые назвали его безответственным.

Он просто лежал на дороге: многодетный отец в Приморском крае отдыхает, где хочет
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