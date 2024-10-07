Огромный странный кот напугал жителей Приморья — видео

Posted 7 октября, 03:50
Published 7 октября, 03:50
Modified 7 октября, 03:54
Updated 7 октября, 03:54
Неизвестный зверь выбежал на трассу в Приморье. Заметили его около села Барабаш.
Жители Приморья гадают, какое же животное выбежало на дорогу.
Из-за недостаточного освещения все еще непонятно, что за зверь это был: в потемках проезжавшие мимо не смогли распознать полоски у него на шкуре или пятна. Одно поняли точно — это была крупная хищная кошка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о многодетном отце, который развалился посреди дороги в Приморье. Некоторые назвали его безответственным.