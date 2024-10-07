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Posted 7 октября, 01:36

Published 7 октября, 01:36

Modified 7 октября, 01:38

Updated 7 октября, 01:38

Минувшие выходные порадовали Приморье невероятно теплой погодой

Это точно октябрь? — 30 градусов тепла зафиксировали термометры в Приморье — фото

7 октября 2024, 01:36
Фото: vostokmedia.com

Минувшие выходные порадовали Приморье невероятно теплой погодой

Сюжет
Погода
Судя по синоптической обстановке, жара не хочет прощаться с Приморским краем. Необычайно высокие температуры порадовали даже близлежащие к северу районы.

Неделя в регионе началась с резкого похолодания. Ведь на выходных некоторые приморцы буквально изнывали он вновь пришедшей жары.

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В Шмаковке термометр, который находится на здании санатория, показал ровно 30 градусов по Цельсию.

«Мы оделись тепло, но пришлось сбросить ветровки. Более того, на солнышке было даже жарковато. Но в тени можно было спастись, наслаждаясь прохладой», — отметила жительница края.
Фото: vostokmedia.com

К слову, в Спасском районе синоптическая обстановка была тоже приятная. Датчики в машине показали 27 градусов тепла.

«На улице зафиксировалось 28, но когда в гараж заехала, упало до 27 градусов», — подчеркнула спассчанка.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается похолодание до -7 градусов.

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