Это точно октябрь? — 30 градусов тепла зафиксировали термометры в Приморье — фото

Posted 7 октября, 01:36
Published 7 октября, 01:36
Modified 7 октября, 01:38
Updated 7 октября, 01:38
Неделя в регионе началась с резкого похолодания. Ведь на выходных некоторые приморцы буквально изнывали он вновь пришедшей жары.
В Шмаковке термометр, который находится на здании санатория, показал ровно 30 градусов по Цельсию.
«Мы оделись тепло, но пришлось сбросить ветровки. Более того, на солнышке было даже жарковато. Но в тени можно было спастись, наслаждаясь прохладой», — отметила жительница края.
К слову, в Спасском районе синоптическая обстановка была тоже приятная. Датчики в машине показали 27 градусов тепла.
«На улице зафиксировалось 28, но когда в гараж заехала, упало до 27 градусов», — подчеркнула спассчанка.