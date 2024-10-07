Картина дня в Приморье: автобус на боку, беды в ГАИ, филиал Шепеткова и новый призыв

Такого театральный Владивосток не знал давно: лишний билетик на спектакль Театра Наций «Ходжа Насреддин» (12+) спрашивали ещё на подходе к Приморской сцене Мариинского театра. А разве часто выпадает зрителю шанс услышать, как Евгений Миронов дарит свой голос ишаку?