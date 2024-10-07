Картина дня в Приморье: автобус на боку, беды в ГАИ, филиал Шепеткова и новый призыв

Posted 7 октября, 11:08
Published 7 октября, 11:08
Modified 7 октября, 11:10
Updated 7 октября, 11:10
Автобус с пассажирами перевернулся в Уссурийске
Автобус перевернулся на перекрестке Вострецова и Полушкина в Уссурийске. Выяснилось, что внутри «Газели» были пассажиры.
Талантливый ишак откроет свой секрет
Такого театральный Владивосток не знал давно: лишний билетик на спектакль Театра Наций «Ходжа Насреддин» (12+) спрашивали ещё на подходе к Приморской сцене Мариинского театра. А разве часто выпадает зрителю шанс услышать, как Евгений Миронов дарит свой голос ишаку?
В ГАИ не отдают права после экзамена?
Планы жителя Владивостока порушились из-за очередного сбоя в цифровом пространстве, который коснулся работы Госавтоинспекции. Горожанин надеется, что получит заветный документ хотя бы с третьего раза.
Новая психиатрия с новыми порядками готова принимать пациентов
В Приморском крае готовится к открытию новый филиал Краевой клинической психиатрической больницы. Современное медицинское учреждение, расположенное в живописном месте недалеко от железнодорожной станции «Океанская», примет первых пациентов уже в ближайшее время.
Каким будет осенний призыв в Приморье?
В Приморском крае стартовал осенний призыв. Военный комиссариат рассказал, что ждет будущих солдат и будут ли их привлекать к участию в СВО.