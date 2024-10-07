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Posted 7 октября, 11:08

Published 7 октября, 11:08

Modified 7 октября, 11:10

Updated 7 октября, 11:10

Картина дня в Приморье: автобус на боку, беды в ГАИ, филиал Шепеткова и новый призыв

Картина дня в Приморье: автобус на боку, беды в ГАИ, филиал Шепеткова и новый призыв

7 октября 2024, 11:08
Фото: vostokmedia.com
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Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Автобус с пассажирами перевернулся в Уссурийске

Автобус перевернулся на перекрестке Вострецова и Полушкина в Уссурийске. Выяснилось, что внутри «Газели» были пассажиры.

Автобус перевернулся посреди улицы в Уссурийске — фото
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Выяснились обстоятельства аварии с пассажирским автобусом в Приморье — официально
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Талантливый ишак откроет свой секрет

Такого театральный Владивосток не знал давно: лишний билетик на спектакль Театра Наций «Ходжа Насреддин» (12+) спрашивали ещё на подходе к Приморской сцене Мариинского театра. А разве часто выпадает зрителю шанс услышать, как Евгений Миронов дарит свой голос ишаку?

Сыграть роль одним копытом: во Владивостоке ишак поделился театральными секретами
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В ГАИ не отдают права после экзамена?

Планы жителя Владивостока порушились из-за очередного сбоя в цифровом пространстве, который коснулся работы Госавтоинспекции. Горожанин надеется, что получит заветный документ хотя бы с третьего раза.

Житель Владивостока не смог получить автоправа — что происходит с ГАИ?
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Новая психиатрия с новыми порядками готова принимать пациентов

В Приморском крае готовится к открытию новый филиал Краевой клинической психиатрической больницы. Современное медицинское учреждение, расположенное в живописном месте недалеко от железнодорожной станции «Океанская», примет первых пациентов уже в ближайшее время.

Новая психиатрическая больница гостеприимно распахнула свои двери жителям Приморья
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Каким будет осенний призыв в Приморье?

В Приморском крае стартовал осенний призыв. Военный комиссариат рассказал, что ждет будущих солдат и будут ли их привлекать к участию в СВО.

Осенний призыв: что ждет в армии новобранцев из Приморья?
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