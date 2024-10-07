Коллектив Хабаровского краевого музыкального театра продолжит работу в полном составе

Уже известно, что административный персонал расположится в здании филиала Дальневосточной государственной научной библиотеки по адресу ул. Истомина, 57. Поступили предложения разместить творческий состав в помещениях кинотеатра «Совкино», а репетиции проводить в зданиях Хабаровского краевого цирка и краевой филармонии. Основная площадка для выступления труппы еще не определена, рассматриваются и другие варианты. Направлены письма об оказании содействия в предоставлении площадок в министерство образования края, администрацию города Хабаровска, командующему Восточного военного округа.