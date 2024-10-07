Коллектив Хабаровского краевого музыкального театра продолжит работу в полном составе

Posted 7 октября, 07:40
Published 7 октября, 07:40
Modified 7 октября, 07:42
Updated 7 октября, 07:42
Руководитель сферы культуры региона уточнил, что правительство будет поддерживать театр, используя все имеющиеся возможности.
— Будет сохранен полный состав сотрудников театра, речь не идет о сокращениях. Заработная плата сохраняется, как и квартальная премия. Сейчас продолжаем активно рассматривать варианты площадок для размещения театра, возможности проведения гастролей в регионе и за его пределами. Работа идет практически круглосуточно во всех направлениях. Нам важно в тяжелый период оказать помощь театру в полном объеме, — уточнил и. о. министра культуры края Дмитрий Кузнецов.
Уже известно, что административный персонал расположится в здании филиала Дальневосточной государственной научной библиотеки по адресу ул. Истомина, 57. Поступили предложения разместить творческий состав в помещениях кинотеатра «Совкино», а репетиции проводить в зданиях Хабаровского краевого цирка и краевой филармонии. Основная площадка для выступления труппы еще не определена, рассматриваются и другие варианты. Направлены письма об оказании содействия в предоставлении площадок в министерство образования края, администрацию города Хабаровска, командующему Восточного военного округа.
Также силы брошены на проведение инвентаризации имущества, оценку уцелевшего технического и музыкального оборудования, декораций, костюмов. От этого зависит, какие постановки возможно воссоздать в ближайшее время.
— Мы вывезли уцелевшую часть нотного архива, сохранившиеся музыкальные инструменты, а также четыре грузовых машины с костюмами и головными уборами. Состояние вещей оставляет желать лучшего — мокрые, в копоти. Сейчас наша задача — оперативно их привести в порядок, — прокомментировала директор Хабаровского краевого музыкального театра Татьяна Абазовская.
Для хранения инвентаря министерством культуры предоставлены складские помещения бывшего Хабаровского ликеро-водочного завода, расположенного по улице Тургенева.
На данный момент составляется гастрольная программа для работы творческого коллектива. Профильным министерством проводятся переговоры по организации гастролей в муниципальные образования, города России и дружественные страны. Напомним, готовность принять на гастроли наше учреждение культуры, где произошел сильный пожар, уже выразили представители 24-х театров страны.
Планируется, что первый концерт творческого коллектива краевого академического музыкального театра состоится в предстоящую пятницу, 11 октября, в Доме офицеров Восточного военного округа. Подробная информация по концерту появится позже.