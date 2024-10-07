Лишиться свободы на пять лет за комментарий в соцсетях может житель Приморья

Posted 7 октября, 02:17
Published 7 октября, 02:17
Modified 7 октября, 02:19
Updated 7 октября, 02:19
Житель Находки призывал пользователей российской соцсети унижать и устраивать расправы над сторонниками президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Скриншот диванного „бойца за справедливость“ был получен через анонимный чат-бот Антитеррористической комиссии Приморского края и передан в ораны правоохраны», — отметили в антитеррористической комиссии региона.
На мужчину возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в интернете. Теперь приморцу грозит до пяти лет лишения свободы.
Также появились кадры с видеообращением задержанного к населению страны.
«Не будь, как Василий!» — написали в telegram-канале комиссии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2023 задержали 40 жителей Приморья, которые призывали к террору и экстремизму.