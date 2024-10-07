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Posted 7 октября, 02:17

Published 7 октября, 02:17

Modified 7 октября, 02:19

Updated 7 октября, 02:19

За призывы унижать сторонников президента РФ задержали жителя Приморского края

Лишиться свободы на пять лет за комментарий в соцсетях может житель Приморья

7 октября 2024, 02:17
Фото: 1MI

За призывы унижать сторонников президента РФ задержали жителя Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае мужчина грубо оскорбил сторонников главы государства Владимира Путина, за что может поплатиться свободой на пять лет.

Житель Находки призывал пользователей российской соцсети унижать и устраивать расправы над сторонниками президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Скриншот диванного „бойца за справедливость“ был получен через анонимный чат-бот Антитеррористической комиссии Приморского края и передан в ораны правоохраны», — отметили в антитеррористической комиссии региона.

На мужчину возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в интернете. Теперь приморцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Также появились кадры с видеообращением задержанного к населению страны.

«Не будь, как Василий!» — написали в telegram-канале комиссии.
Видео: antiterropk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2023 задержали 40 жителей Приморья, которые призывали к террору и экстремизму.

Они призывали к терактам: 40 людей в Приморье осуждены за экстремизм и террор — видео
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