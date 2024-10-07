Машина в хлам и два трупа: страшная авария произошла в Приморье — фото

Posted 7 октября, 00:38
Published 7 октября, 00:38
Modified 7 октября, 00:40
Updated 7 октября, 00:40
В Находке случилось дорожное происшествие со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МВД. Длиномер Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla в районе кольца «ЖБК».
В результате инцидента погибли водитель и пассажир японского седана. Сейчас правоохранители работают на месте аварии.
«Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в telegram-канале полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезное ДТП произошло в Кировском районе около Руновки.