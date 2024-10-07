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Posted 7 октября, 00:38

Published 7 октября, 00:38

Modified 7 октября, 00:40

Updated 7 октября, 00:40

ДТП со смертельным исходом произошла в Приморском крае

Машина в хлам и два трупа: страшная авария произошла в Приморье — фото

7 октября 2024, 00:38
Фото: prim_police

ДТП со смертельным исходом произошла в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Столкновение с большегрузом стало роковым для жителей Приморского края, которые ехали на легковушке. Рулевой седана и его пассажир погибли при страшных обстоятельствах.

В Находке случилось дорожное происшествие со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МВД. Длиномер Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla в районе кольца «ЖБК».

В результате инцидента погибли водитель и пассажир японского седана. Сейчас правоохранители работают на месте аварии.

«Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в telegram-канале полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезное ДТП произошло в Кировском районе около Руновки.

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#Находка#Владивосток#Полиция#Приморский край#ДТП#Кировский район#Происшествия
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