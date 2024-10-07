Машина влетела в опору линии связи после ДТП в Приморье — видео

Автомобиль влетел в столб электропередачи после ДТП в Приморском крае

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Два авто, не поделив дорогу, столкнулись в Уссурийске. Затем одна из пострадавших машин влетела в электрический столб, который рухнул в результате инцидента.