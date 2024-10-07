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Posted 7 октября, 03:13

Published 7 октября, 03:13

Modified 7 октября, 03:16

Updated 7 октября, 03:16

Автомобиль влетел в столб электропередачи после ДТП в Приморском крае

Машина влетела в опору линии связи после ДТП в Приморье — видео

7 октября 2024, 03:13
Фото: 1MI

Автомобиль влетел в столб электропередачи после ДТП в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Два авто, не поделив дорогу, столкнулись в Уссурийске. Затем одна из пострадавших машин влетела в электрический столб, который рухнул в результате инцидента.

В Уссурийске на Сельскохозяйственной около дома №1 случилось серьезное дорожное происшествие. Водитель Lexus, совершая разворот, не пропустил Toyota CH-R. В результате чего произошло ДТП. После столкновения CH-R врезался в опору линии связи, рассказали аварийные комиссары.

Помимо «железных коней» пострадал столб, который рухнул после удара.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий инцидент случился в Кировском районе Приморского края. На кадрах видно, что у одного авто вылетело колесо.

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