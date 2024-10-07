Машина влетела в опору линии связи после ДТП в Приморье — видео

Posted 7 октября, 03:13
Published 7 октября, 03:13
Modified 7 октября, 03:16
Updated 7 октября, 03:16
В Уссурийске на Сельскохозяйственной около дома №1 случилось серьезное дорожное происшествие. Водитель Lexus, совершая разворот, не пропустил Toyota CH-R. В результате чего произошло ДТП. После столкновения CH-R врезался в опору линии связи, рассказали аварийные комиссары.
Помимо «железных коней» пострадал столб, который рухнул после удара.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий инцидент случился в Кировском районе Приморского края. На кадрах видно, что у одного авто вылетело колесо.