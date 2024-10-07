«Может пойти первый снег»: какой будет погода в октябре 2024 в Приморье

По прогнозам синоптиков, среднемесячные осадки снизятся. В среднем выпадает 50–65 мм по краю с некоторыми различиями: на западе всего 40 мм, тогда как на восточном побережье доходит до 80 мм. В этом месяце возможны и первые снежные дни, иногда это бывает уже в начале октября на восточных склонах Сихотэ-Алиня и в южных районах.