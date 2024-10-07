«Может пойти первый снег»: какой будет погода в октябре 2024 в Приморье

Posted 7 октября, 02:57
Published 7 октября, 02:57
Modified 7 октября, 02:57
Updated 7 октября, 02:57
На основании предварительных прогнозов приморских синоптиков, октябрьская погода в регионе сохранит привычные температурные параметры. Средняя температура воздуха останется в диапазоне +5…+10°C, а в горных районах эти показатели опустятся до +1…+3°C.
Эти значения подтверждают многолетние климатические нормы. Однако количество осадков ожидается меньше обычного, что обусловлено доминированием антициклонической активности.
Несмотря на общий прогноз, начало октября в Приморье характеризуется аномально высокими температурами. Всего лишь к 7 октября термометры показывают +30°C в Шмаковке и близкие значения в других северных районах. Это привносит элемент неожиданности и позволяет местным жителям на время забыть о приближающейся прохладе.
Начало октября будет под влиянием перемещающегося атмосферного фронта, который принесет небольшие, локальные дожди. Уже к 7 октября ночные температуры установятся в диапазоне 0…+8°C, а ближе к побережью — +9…+12°C. Однако после уходящего фронта ожидается вторжение волны холода, что отразится в максимальных дневных температурах — +8…+15°C.
На 8 октября характерным будет влияние континентального антициклона, с окончанием дождей и прояснением неба. Ночные температуры значительно понизятся до +3…-4°C, а днем воздух прогреется до +13…+19°C. В среду, с перемещением ядра антициклона, ночи станут холоднее, дневные температуры — несколько выше.
Во Владивостоке пройдет небольшой дождь на начало месяца, ветер будет северо-западный, порывистый, а температурный фон достигнет +9…+12°C. В дальнейшем будет наблюдаться улучшение погодных условий, с прекращением осадков и потеплением.
Температурные значения в зависимости от местности значительно отличаются. Южная часть, близкая к морю, включая такие города как Владивосток, Находка и залив Посьета, сохранит более теплые температуры около +9.2°C. Напротив, в северных районах, такие как Красноармейский и Тернейский, северное влияние снизит температуры до +1.2…+2.2°C.
По данным многолетних наблюдений, температурный фон региона снижается на 6–8°C по сравнению с сентябрем, и к концу октября можно ожидать, что температура опустится до +5°C в большинстве районов.
По прогнозам синоптиков, среднемесячные осадки снизятся. В среднем выпадает 50–65 мм по краю с некоторыми различиями: на западе всего 40 мм, тогда как на восточном побережье доходит до 80 мм. В этом месяце возможны и первые снежные дни, иногда это бывает уже в начале октября на восточных склонах Сихотэ-Алиня и в южных районах.
По данным синоптиков, погода в Октябре 2023 года в Приморском не претерпела значительных изменений по сравнению с предыдущими годами. Температурные показатели остаются близкими к средним значениям за последние пять лет.
Средняя дневная температура в этом месяце составила около +16°C, а ночная — около +10°C. Максимальная температура достигала +19°C, в то время как минимальная опускалась до +2°C. Такие колебания температуры создают комфортные условия для жителей региона, однако в течение месяца наблюдалась переменная облачность.
В октябре также было зафиксировано шесть дней с возможными осадками, что характерно для этого времени года. Синоптики отмечают, что такая погода является нормой для Приморского края и не вызывает особых опасений у местных жителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что после невероятно теплых выходных в Приморский край наведались фронты, после которых станет холодно. Однако синоптики обещают потепление в ближайшее время.