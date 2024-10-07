vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 02:57

Published 7 октября, 02:57

Modified 7 октября, 02:57

Updated 7 октября, 02:57

«Может пойти первый снег»: какой будет погода в октябре 2024 в Приморье

«Может пойти первый снег»: какой будет погода в октябре 2024 в Приморье

7 октября 2024, 02:57
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Приморье готовится встретить второй месяц осени 2024 года с умеренными температурными условиями, но меньшим количеством осадков. Прогнозы синоптиков обнадеживают: регион ожидает традиционный октябрь, который местами может проявить себя сухим, но теплым.

Прогноз температуры и осадков в октябре 2024 в Приморье

На основании предварительных прогнозов приморских синоптиков, октябрьская погода в регионе сохранит привычные температурные параметры. Средняя температура воздуха останется в диапазоне +5…+10°C, а в горных районах эти показатели опустятся до +1…+3°C.

Эти значения подтверждают многолетние климатические нормы. Однако количество осадков ожидается меньше обычного, что обусловлено доминированием антициклонической активности.

Необычные погодные явления — октябрь в Приморье пока очень жаркий

Несмотря на общий прогноз, начало октября в Приморье характеризуется аномально высокими температурами. Всего лишь к 7 октября термометры показывают +30°C в Шмаковке и близкие значения в других северных районах. Это привносит элемент неожиданности и позволяет местным жителям на время забыть о приближающейся прохладе.

Прогноз на первую половину октября 2024 в Приморье

Начало октября будет под влиянием перемещающегося атмосферного фронта, который принесет небольшие, локальные дожди. Уже к 7 октября ночные температуры установятся в диапазоне 0…+8°C, а ближе к побережью — +9…+12°C. Однако после уходящего фронта ожидается вторжение волны холода, что отразится в максимальных дневных температурах — +8…+15°C.

На 8 октября характерным будет влияние континентального антициклона, с окончанием дождей и прояснением неба. Ночные температуры значительно понизятся до +3…-4°C, а днем воздух прогреется до +13…+19°C. В среду, с перемещением ядра антициклона, ночи станут холоднее, дневные температуры — несколько выше.

Во Владивостоке пройдет небольшой дождь на начало месяца, ветер будет северо-западный, порывистый, а температурный фон достигнет +9…+12°C. В дальнейшем будет наблюдаться улучшение погодных условий, с прекращением осадков и потеплением.

Температурные показатели и осадки по районам в октябре 2024 в Приморье

Температурные значения в зависимости от местности значительно отличаются. Южная часть, близкая к морю, включая такие города как Владивосток, Находка и залив Посьета, сохранит более теплые температуры около +9.2°C. Напротив, в северных районах, такие как Красноармейский и Тернейский, северное влияние снизит температуры до +1.2…+2.2°C.

По данным многолетних наблюдений, температурный фон региона снижается на 6–8°C по сравнению с сентябрем, и к концу октября можно ожидать, что температура опустится до +5°C в большинстве районов.

Осадки и вероятность снега в октябре 2024 в Приморье

По прогнозам синоптиков, среднемесячные осадки снизятся. В среднем выпадает 50–65 мм по краю с некоторыми различиями: на западе всего 40 мм, тогда как на восточном побережье доходит до 80 мм. В этом месяце возможны и первые снежные дни, иногда это бывает уже в начале октября на восточных склонах Сихотэ-Алиня и в южных районах.

Какой была погода в октябре 2023 в Приморье?

По данным синоптиков, погода в Октябре 2023 года в Приморском не претерпела значительных изменений по сравнению с предыдущими годами. Температурные показатели остаются близкими к средним значениям за последние пять лет.

Средняя дневная температура в этом месяце составила около +16°C, а ночная — около +10°C. Максимальная температура достигала +19°C, в то время как минимальная опускалась до +2°C. Такие колебания температуры создают комфортные условия для жителей региона, однако в течение месяца наблюдалась переменная облачность.

В октябре также было зафиксировано шесть дней с возможными осадками, что характерно для этого времени года. Синоптики отмечают, что такая погода является нормой для Приморского края и не вызывает особых опасений у местных жителей.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что после невероятно теплых выходных в Приморский край наведались фронты, после которых станет холодно. Однако синоптики обещают потепление в ближайшее время.

Дожди и вторжение холода: жуткие морозы ударят по Приморью
Узнать подробнее
Читайте также:
Ливни и жаркое солнце: погода на выходных встряхнет ПриморьеПовсеместные дожди и минусовые температуры: неделя выдастся жутко холодной в Приморье
#Новости#Общество#Спецпроекты#Погода#Владивосток#Дождь#Температура#Снег#Климат#Приморский край#Синоптики#Осадки#Приморье#Антициклон
Подпишитесь