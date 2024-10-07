Мужчина напал на горожанку во Владивостоке

Posted 7 октября, 07:00
Published 7 октября, 07:00
Modified 7 октября, 07:00
Updated 7 октября, 07:00
В районе Снеговая Падь на улице Адмирала Горшкова неизвестный мужчина напал на горожанку, сообщает пресс-служба МВД. 33-летний приморец рассказал об инциденте в отделении полиции.
Силовики задержали нарушителя, — им оказался 43-летний житель дальневосточной столицы.
«Мужчина передан в специализированное учреждение для прохождения лечения», — отметили в telegram-канале ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новая психиатрическая больница открылась во Владивостоке. Медучреждение открылось в живописном месте, — в районе железнодорожной станции «Океанская».