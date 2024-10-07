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Posted 7 октября, 07:00

Published 7 октября, 07:00

Modified 7 октября, 07:00

Updated 7 октября, 07:00

Неизвестный напал на женщину в Приморье

Мужчина напал на горожанку во Владивостоке

7 октября 2024, 07:00
Фото: 1MI

Неизвестный напал на женщину в Приморье

Сюжет
Больница
На жительницу Владивостока напал неизвестный. Правонарушителя уже разыскали и предрешили его ближайшее будущее.

В районе Снеговая Падь на улице Адмирала Горшкова неизвестный мужчина напал на горожанку, сообщает пресс-служба МВД. 33-летний приморец рассказал об инциденте в отделении полиции.

Силовики задержали нарушителя, — им оказался 43-летний житель дальневосточной столицы.

«Мужчина передан в специализированное учреждение для прохождения лечения», — отметили в telegram-канале ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новая психиатрическая больница открылась во Владивостоке. Медучреждение открылось в живописном месте, — в районе железнодорожной станции «Океанская».

Новая психиатрическая больница гостеприимно распахнула свои двери жителям Приморья
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