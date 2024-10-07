«Народный артист» из Уссурийска умер в Приморье

Posted 7 октября, 00:19
Published 7 октября, 00:19
Modified 7 октября, 09:35
Updated 7 октября, 09:35
Андрей Неретин многим известен по роли уссурийского депутата Виталия Наливкина. Мужчина настолько талантливо сыграл политика, что многие всерьез восприняли его за государственного деятеля.
Однако после ошеломительного успеха «народного политика» ждали серьезные испытания. У него начались не только судебные тяжбы из-за нашумевшего проекта, но и серьезные проблемы со здоровьем.
Буквально весной текущего года Андрей делился с корреспондентом «Восток-Медиа» неутешительным диагнозом, который требовал длительного лечения и оперативного вмешательства. Но, к сожалению, мужчина умер. Причина смерти пока неизвестна.