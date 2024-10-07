vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 00:19

Published 7 октября, 00:19

Modified 7 октября, 09:35

Updated 7 октября, 09:35

Непрофессиональный актер из Уссурийска скончался в Приморском крае

«Народный артист» из Уссурийска умер в Приморье

7 октября 2024, 00:19
Фото: 1MI

Непрофессиональный актер из Уссурийска скончался в Приморском крае

Сюжет
Смерть
В Приморье не стало Андрея Неретина, который подарил России легендарного вымышленного персонажа Виталия Наливкина. Новость о его смерти ошарашила жителей региона.

Андрей Неретин многим известен по роли уссурийского депутата Виталия Наливкина. Мужчина настолько талантливо сыграл политика, что многие всерьез восприняли его за государственного деятеля.

Однако после ошеломительного успеха «народного политика» ждали серьезные испытания. У него начались не только судебные тяжбы из-за нашумевшего проекта, но и серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: vostokmedia.com

Буквально весной текущего года Андрей делился с корреспондентом «Восток-Медиа» неутешительным диагнозом, который требовал длительного лечения и оперативного вмешательства. Но, к сожалению, мужчина умер. Причина смерти пока неизвестна.

«Народный артист» Виталий Наливкин, не увидел помощи от властей Уссурийска
Узнать подробнее
Читайте также:
«С двух ног» ворвалась осень: резкое похолодание и дожди обрушились на ПриморьеХорошую погоду обещают в выходной синоптики в ПриморьеЦветы смерти: героин прятали в клумбах в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Смерть#Здоровье#Лечение#Диагноз#Приморский край#Приморье
Подпишитесь