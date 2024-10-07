Новая психиатрическая больница гостеприимно распахнула свои двери жителям Приморья

Posted 7 октября, 04:26
Published 7 октября, 04:26
Modified 7 октября, 04:29
Updated 7 октября, 04:29
Новый филиал оснащен по последнему слову техники и соответствует самым передовым стандартам оказания психиатрической помощи. Здесь будут работать молодые квалифицированные специалисты, применяющие актуальные методики лечения и реабилитации пациентов с различными душевными расстройствами.
Для проживания пациентов предусмотрены комфортабельные палаты различной вместимости — от одноместных до шестиместных. Некоторые палаты оборудованы дополнительными удобствами, такими как холодильник, телевизор и кондиционер.
Филиал расположен в живописной лесной роще рядом с морским побережьем. На территории обитает более 10 белок, для которых пациенты своими руками мастерят кормушки. Также пациенты участвуют в озеленении территории, высаживая цветы и ухаживая за клумбами.
Открытие нового филиала Краевой клинической психиатрической больницы станет важным шагом в развитии системы психиатрической помощи в Приморском крае, обеспечивая жителей региона доступом к современным методам лечения и реабилитации.