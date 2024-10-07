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Posted 7 октября, 04:26

Published 7 октября, 04:26

Modified 7 октября, 04:29

Updated 7 октября, 04:29

Новый филиал психиатрической больницы открывает двери для пациентов в Приморье

Новая психиатрическая больница гостеприимно распахнула свои двери жителям Приморья

7 октября 2024, 04:26
Фото: 1MI. Изображение Midjourney

Новый филиал психиатрической больницы открывает двери для пациентов в Приморье

Сюжет
Безопасность
В Приморском крае готовится к открытию новый филиал Краевой клинической психиатрической больницы. Современное медицинское учреждение, расположенное в живописном месте недалеко от железнодорожной станции «Океанская», примет первых пациентов уже в ближайшее время.

Современные технологии на страже психического здоровья

Новый филиал оснащен по последнему слову техники и соответствует самым передовым стандартам оказания психиатрической помощи. Здесь будут работать молодые квалифицированные специалисты, применяющие актуальные методики лечения и реабилитации пациентов с различными душевными расстройствами.

Особенности нового филиала:

  • Индивидуальные и групповые занятия
  • Организованный досуг и питание
  • Современные методы коррекции ментальных нарушений
  • Повышенные меры безопасности

Комфорт и уют для пациентов

Для проживания пациентов предусмотрены комфортабельные палаты различной вместимости — от одноместных до шестиместных. Некоторые палаты оборудованы дополнительными удобствами, такими как холодильник, телевизор и кондиционер.

Природа как часть терапии

Филиал расположен в живописной лесной роще рядом с морским побережьем. На территории обитает более 10 белок, для которых пациенты своими руками мастерят кормушки. Также пациенты участвуют в озеленении территории, высаживая цветы и ухаживая за клумбами.

Открытие нового филиала Краевой клинической психиатрической больницы станет важным шагом в развитии системы психиатрической помощи в Приморском крае, обеспечивая жителей региона доступом к современным методам лечения и реабилитации.

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