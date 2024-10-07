Новый Владивосток построили под Москвой — от оригинала не отличить

Posted 7 октября, 07:41
Published 7 октября, 07:41
Modified 7 октября, 07:43
Updated 7 октября, 07:43
— Мы прошли экватор съёмок, — рассказал Евгений Витальевич. — Скажу честно, наверное, этот сериал — самый сложный проект в моей жизни. И не только потому, что я являюсь художественным руководителем и продюсером, отвечаю за команду и финансы, нет. Сложно потому, что мы подошли к созданию сериала честно. Три года писали сценарий — основываясь на книгах Владимира Клавдиевича, на его биографии, на воспоминаниях. Наш сценарист Илья Тилькин с нами с самого начала и по сей день, и мы все вникаем в работу очень тщательно. Я хочу рассказать всей стране — и не только — об этом великом, уникальном человеке. Владимир Арсеньев этого достоин.
А в данный момент, по словам Евгения Миронова, снимаются основные владивостокские сцены сериала. Под Москвой. Но — во Владивостоке. Как так?
— Мы много снимали натуру, Приморье, Владивосток, — объяснил артист, — да вы знаете, что съёмки были и на мысе Тобизина, и в других местах. А затем мы построили город под Москвой. Практически Владивосток, как он есть, — со Светланской улицей, с набережной, с морем. В этом «городе» побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко и восхитился достоверностью.
Впереди у создателей сериала — походные сцены, сложные, непростые во всех отношениях. Причём работа над «Арсеньевым» будет идти до 31 декабря 2024 года. Включительно.
— Мы построили жёсткий график, — говорит Евгений Миронов, — и стараемся чётко по нему идти. Используем новейшие технологии. Вот недавно снимали сцену с тигром. Это очень круто. В съемках участвовал живой тигр, нам помог сам Эдгард Запашный. Между прочим, его отец — Вальтер Запашный — помогал съемкам фильма Акиры Куросава. Вот так.
Представители СМИ не удержались и спросили, увидит ли Владивосток раньше всей страны сериал о Владимире Клавдиевиче.
— Обязательно, — ответил Евгений Миронов. — Я очень надеюсь, что в следующем году сериал будет готов и во Владивостоке состоится кинофестиваль «Меридианы Тихого», на котором мы и покажем, как это принято, две первые серии. И это будет первый показ в стране и в мире.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как проходят съемки сериала «Арсеньев».