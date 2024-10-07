Новый Владивосток построили под Москвой — от оригинала не отличить

— Мы много снимали натуру, Приморье, Владивосток, — объяснил артист, — да вы знаете, что съёмки были и на мысе Тобизина, и в других местах. А затем мы построили город под Москвой. Практически Владивосток, как он есть, — со Светланской улицей, с набережной, с морем. В этом «городе» побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко и восхитился достоверностью.