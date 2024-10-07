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Posted 7 октября, 04:50

Published 7 октября, 04:50

Modified 7 октября, 04:52

Updated 7 октября, 04:52

Осенний призыв на военную службу начался в Приморском крае

Осенний призыв: что ждет в армии новобранцев из Приморья?

7 октября 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney

Осенний призыв на военную службу начался в Приморском крае

В Приморском крае стартовал осенний призыв. Военный комиссариат рассказал, что ждет будущих солдат и будут ли их привлекать к участию в СВО.

1 октября начался осенний призыв, который продлится до конца декабря. Около 1 500 приморцев приступят к военной службе в ближайшее время. Первые призывники отправятся в армию 15 числа текущего месяца.

Треть новобранцев освоит современную военную технику и получит военно-учетную специальность. После чего их направят в войска, в соответствии с приобретенными навыками. Остальных распределят исходя из уровня образования и профессиональных навыков.

Стоит отметить, что призывники не будут привлекаться к СВО. В военных прокуратурах работают консультационные центры, куда могут обратиться новобранцы и их родители по интересующим вопросам.

Повестки будут приходить в бумажном виде, — лично под расписку или заказными письмами.

«Перед отправкой молодых людей к местам прохождения службы им выдадут повседневную форму, зарплатные банковские карты, персональные карты военнослужащих, несессеры с бытовыми принадлежностями», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с 1 октября в России произошли изменения в области государственных выплат и налогообложения.

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