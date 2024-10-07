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Posted 7 октября, 03:41

Published 7 октября, 03:41

Modified 7 октября, 03:43

Updated 7 октября, 03:43

В октябре появилось большое скопление мошкары в Приморском крае

Осенняя аномалия: интересную картину заметили в лесу Приморья — видео

7 октября 2024, 03:41
Фото: vostokmedia.com

В октябре появилось большое скопление мошкары в Приморском крае

Сюжет
Погода
Огромное количество мошек удивило жителей Приморского края. Насекомые буквально заполонили лесной массив на территории санатория в Кировском районе.

Невероятно теплая погода порадовала приморцев в минувшие выходные. Тридцать градусов жары зафиксировали в Шмаковке.

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Однако жителей региона изумил и другой факт, — огромное количество мошкары. Насекомые приносили дискомфорт гуляющим в Шмаковке, но вечером их стало еще больше.

«Для октября это аномалия. Сейчас уже слишком холодно, тем более для такого количества», — отметила жительница Приморского края.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярность Ботанического сада возросла среди жителей дальневосточной столицы.

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