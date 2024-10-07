Осенняя аномалия: интересную картину заметили в лесу Приморья — видео

Posted 7 октября, 03:41
Published 7 октября, 03:41
Modified 7 октября, 03:43
Updated 7 октября, 03:43
Невероятно теплая погода порадовала приморцев в минувшие выходные. Тридцать градусов жары зафиксировали в Шмаковке.
Однако жителей региона изумил и другой факт, — огромное количество мошкары. Насекомые приносили дискомфорт гуляющим в Шмаковке, но вечером их стало еще больше.
«Для октября это аномалия. Сейчас уже слишком холодно, тем более для такого количества», — отметила жительница Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярность Ботанического сада возросла среди жителей дальневосточной столицы.