Почти 40 тысяч человек посетили фестиваль-ярмарку «АмурФест. Осень» в Хабаровске

Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест.Осень», проходивший в Хабаровске с 4 по 6 октября, стал настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Почти 40 тысяч человек посетили масштабное событие и 2,5 тысячи присоединились онлайн, чтобы проникнуться атмосферой уютной осени, познакомиться с работами талантливых мастеров и артистов. На ярмарке свои работы представили более 100 мастеров из разных уголков Хабаровского края и соседних регионов. Гости фестиваля смогли найти здесь эксклюзивные сувениры, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое. Организаторы развернули интерактивные площадки: национальные настольные игры, творческие мастер-классы, поэтический «Открытый микрофон», VR, встречи с дальневосточными писателями, игровые и шоу-зоны радовали хабаровчан и гостей города на протяжении трех дней. — Творческая программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Более 200 артистов выступили на сцене «АмурФеста», порадовав гостей вокальными и хореографическими номерами. Особым событием стал день Коренных малочисленных народов Севера, прошедший 6 октября. На сцене представили свое творчество коллективы из разных районов Хабаровского края с большой этнокультурной программой, а на ярмарке можно было оценить работы национальных мастеров, — рассказали в министерстве культуры края. Завершился праздник отдельным концертом музыканта Алексея Поддубного («Джанго»), который прошел в рамках его патриотическо-просветительского тура «Чтобы победить». Тур проходит по городам России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На сцену вышел полный состав группы «Джанго» совместно с оркестровыми академическими музыкантами, специальными гостями. Артист также провел творческую встречу с гостями фестиваля. — Мы должны побеждать не только на фронте — чтобы жизнь улучшалась, наша Победа должна затрагивать разные сферы жизни. Поговорим о музыке. Фактически музыка сейчас воспевает человеческие слабости, мы же хотим воспевать человеческую силу, прежде всего силу духа тех воинов, которые за нас всех сражаются в тысячах километрах от Хабаровска, при этом духовно мы с ними близки, едины. Мы — наследники Великой Победы в Великой Отечественной войне, великих побед в науке, в покорении космоса, в искусстве, литературе. Мы наследники этой культуры, которую необходимо ценить и сберегать, для этого каждый должен прикладывать хотя бы небольшие усилия, — обратился к присутствующим Алексей Поддубный. Напомним, «АмурФест» стартовал в 2021 году и проводится четыре раза в год при поддержке министерства культуры Хабаровского края, организатором является краевое научно-образовательное творческое объединение культуры.