Президент РФ Владимир Путин проведет день рождения в рабочей обстановке

Posted 7 октября, 01:05
Published 7 октября, 01:05
Modified 7 октября, 02:20
Updated 7 октября, 02:20
Сегодня, 7 октября, 72-й день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Путин. Несмотря на праздник, лидер страны проведет понедельник в рабочей обстановке.
Владимир Владимирович встретится с президентами стран СНГ, — в Москве пройдет заседание совета глав Содружества. После чего верховный главнокомандующий проведет еще несколько рабочих встреч.
Стоит отметить, что президент не впервые посвящает свой день рождение работе. В 2020 году Владимир Путин провел более десятка международных разговоров перед тем, как провести время в кругу близких в честь праздника. В 2021 году на 7 октября выпало оперативное совещание с членами Совбеза. В 2022 году 70-летие лидера страны прошло на саммите. В 2023 году в день рождения главы государства стартовали поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан, в честь важного события Владимир Путин пригласил лидеров обеих стран на обед в свою резиденцию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лидер РФ посетил ВЭФ во Владивостоке.