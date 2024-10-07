Пробки в лето: машины заполонили дорогу к популярному месту во Владивостоке — видео

Posted 7 октября, 02:49
Published 7 октября, 02:49
Modified 7 октября, 02:51
Updated 7 октября, 02:51
Минувшие выходные выдались необычайно теплыми в регионе. В некоторых муниципалитетах термометры показали 30 градусов по Цельсию.
Хорошая погода — это отличный повод отправиться за город, чтобы насладиться летом, которое продолжается в чудеснейшем месте дальневосточной столицы, — Ботаническом саду.
Автомобилисты буквально заполонили часть крайней полосы дороги. Парковка растянулась вплоть до поворота на Шамору, сообщают очевидцы.
«Я ехала в сторону Артема и не могла понять почему пробка в воскресный день. Оказалось, все дело в осложненном движении. Так как затор закончился после поворота на шаморовскую трассу. А никаких ДТП не было по пути», — отметила жительница Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что настоящий аншлаг наблюдался в Ботаническом саду в прошлую субботу.