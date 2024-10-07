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Posted 7 октября, 02:49

Published 7 октября, 02:49

Modified 7 октября, 02:51

Updated 7 октября, 02:51

Огромное количество горожан приехали за частичкой лета в пригород Владивостока

Пробки в лето: машины заполонили дорогу к популярному месту во Владивостоке — видео

7 октября 2024, 02:49
Фото: vostokmedia.com

Огромное количество горожан приехали за частичкой лета в пригород Владивостока

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Погода
Огромное количество машин замечено на крайней полосе дороги около популярной локации Владивостока. Сотни приморцев провели выходной в невероятно красивом месте края.

Минувшие выходные выдались необычайно теплыми в регионе. В некоторых муниципалитетах термометры показали 30 градусов по Цельсию.

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Хорошая погода — это отличный повод отправиться за город, чтобы насладиться летом, которое продолжается в чудеснейшем месте дальневосточной столицы, — Ботаническом саду.

Автомобилисты буквально заполонили часть крайней полосы дороги. Парковка растянулась вплоть до поворота на Шамору, сообщают очевидцы.

«Я ехала в сторону Артема и не могла понять почему пробка в воскресный день. Оказалось, все дело в осложненном движении. Так как затор закончился после поворота на шаморовскую трассу. А никаких ДТП не было по пути», — отметила жительница Владивостока.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что настоящий аншлаг наблюдался в Ботаническом саду в прошлую субботу.

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