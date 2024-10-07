Путин отмечает 72-й день рождения: молодежь Приморского края поздравляет

В видео они предлагают выпить кофе на фоне Золотого Моста, посетить лекции и мастер-классы в штабе молодёжной столицы, посмотреть интересный футбольный матч на стадионе Динамо, покататься на скейте на фоне Тихого океана и посетить старые китайские районы. Кроме того, они приглашают посетить Мариинский театр, прогуляться до маяка и послушать молодых талантливых музыкантов на Арбате.