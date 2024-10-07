vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 02:25

Published 7 октября, 02:25

Modified 7 октября, 02:27

Updated 7 октября, 02:27

Путин отмечает 72-й день рождения: молодежь Приморского края поздравляет

Путин отмечает 72-й день рождения: молодежь Приморского края поздравляет

7 октября 2024, 02:25
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Футбол
7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой 72-й день рождения. Молодые люди из Приморского края выложили в Telegram видеоролик, в котором они сердечно поздравляют президента и приглашают его насладиться атмосферой в Дальневосточной молодёжной столице.
Видео: primorskyru.
«А сегодня день рождения у президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина. И мы от всей души поздравляем его и приглашаем насладиться молодежной атмосферой вместе с жителями Дальнего Востока», — говорят молодые люди в ролике.

В видео они предлагают выпить кофе на фоне Золотого Моста, посетить лекции и мастер-классы в штабе молодёжной столицы, посмотреть интересный футбольный матч на стадионе Динамо, покататься на скейте на фоне Тихого океана и посетить старые китайские районы. Кроме того, они приглашают посетить Мариинский театр, прогуляться до маяка и послушать молодых талантливых музыкантов на Арбате.

Помимо этого, молодые люди выражают свою признательность президенту за его вклад в развитие страны. «Спасибо вам за этот крутой статус. Мы шлём вам поздравления прямо из сердца молодёжной столицы», — говорят они.

Напомним, что Владимир Путин планирует провести свой день рождения в рабочей обстановке. В первой половине дня у него запланированы закрытые встречи, а вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для участия в саммите Содружества.

Президент РФ Владимир Путин проведет день рождения в рабочей обстановке
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Видео#Дальний Восток#Футбол#Владимир Путин#Telegram#Мариинский театр#Молодежь#День рождения#Приморский край#Тихий океан#Арбат
Подпишитесь