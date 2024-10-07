Путин отмечает 72-й день рождения: молодежь Приморского края поздравляет

Posted 7 октября, 02:25
Published 7 октября, 02:25
Modified 7 октября, 02:27
Updated 7 октября, 02:27
«А сегодня день рождения у президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина. И мы от всей души поздравляем его и приглашаем насладиться молодежной атмосферой вместе с жителями Дальнего Востока», — говорят молодые люди в ролике.
В видео они предлагают выпить кофе на фоне Золотого Моста, посетить лекции и мастер-классы в штабе молодёжной столицы, посмотреть интересный футбольный матч на стадионе Динамо, покататься на скейте на фоне Тихого океана и посетить старые китайские районы. Кроме того, они приглашают посетить Мариинский театр, прогуляться до маяка и послушать молодых талантливых музыкантов на Арбате.
Помимо этого, молодые люди выражают свою признательность президенту за его вклад в развитие страны. «Спасибо вам за этот крутой статус. Мы шлём вам поздравления прямо из сердца молодёжной столицы», — говорят они.
Напомним, что Владимир Путин планирует провести свой день рождения в рабочей обстановке. В первой половине дня у него запланированы закрытые встречи, а вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для участия в саммите Содружества.