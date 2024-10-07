Школьники на самокатах заняли целую полосу дороги во Владивостоке — видео

Остаётся только надеяться, что такие «покатушки» не закончатся для ребят травмами. Напомним, что выезжать на проезжую часть на самокатах разрешено только там, где нет специальных дорожек, тротуаров и обочины, и только с правой стороны крайней правой полосы.