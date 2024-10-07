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Posted 7 октября, 10:59

Published 7 октября, 10:59

Modified 7 октября, 11:01

Updated 7 октября, 11:01

Школьники на самокатах заняли целую полосу дороги во Владивостоке — видео

Школьники на самокатах заняли целую полосу дороги во Владивостоке — видео

7 октября 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Школьники
Группа детей на самокатах вылетела на дорогу в районе Чуркина во Владивостоке. Подростки заняли всю полосу и создали аварийную ситуацию.

Школьники на самокатах создают аварийные ситуации на улицах городов в Приморье.

На Чуркине во Владивостоке запечатлели рискованную выходку группы подростков. Они выехали на проезжую часть, заняли всю полосу движения и практически не смотрели по сторонам.

Видео: vostokmedia.com.

Остаётся только надеяться, что такие «покатушки» не закончатся для ребят травмами. Напомним, что выезжать на проезжую часть на самокатах разрешено только там, где нет специальных дорожек, тротуаров и обочины, и только с правой стороны крайней правой полосы.

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