Школьники на самокатах заняли целую полосу дороги во Владивостоке — видео

Posted 7 октября, 10:59
Published 7 октября, 10:59
Modified 7 октября, 11:01
Updated 7 октября, 11:01
Школьники на самокатах создают аварийные ситуации на улицах городов в Приморье.
На Чуркине во Владивостоке запечатлели рискованную выходку группы подростков. Они выехали на проезжую часть, заняли всю полосу движения и практически не смотрели по сторонам.
Остаётся только надеяться, что такие «покатушки» не закончатся для ребят травмами. Напомним, что выезжать на проезжую часть на самокатах разрешено только там, где нет специальных дорожек, тротуаров и обочины, и только с правой стороны крайней правой полосы.