Стал частью жизни: Тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке завершился

Posted 7 октября, 06:44
Published 7 октября, 06:44
Modified 7 октября, 06:46
Updated 7 октября, 06:46
— Для меня было крайне важно, чтобы фестиваль состоялся в третий раз, — сказал Евгений Миронов, руководитель программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России. — Я пристально следил за тем, как прошли первые два фестиваля и каково внимание жителей Владивостока к третьему. И могу сказать, что я очень доволен. Тем, что фестиваль сталь частью жизни города, что на него уже мечтают приехать наши коллеги из разных абсолютно стран. Владивосток ждет нас — и это очевидно. И не только Владивосток: я на улицах города встречал москвичей, которые приехали специально на Тихоокеанский театральный фестиваль, чтобы увидеть входящие в программу спектакли — ведь их не посмотришь в Москве. Для меня было важно количество зрителей, которые посетили спектакли и образовательную программу, их более 20 тысяч. Важно, что не только профессионалы, но и просто зрители, любители театра, оставались после спектакля для обсуждения, приходили на лекции и мастер-классы, задавали вопросы, вникали в тонкости, кухню узнавали театральную. Таким образом этот фестиваль становится нашим общим делом. Я считаю, что следующий Тихоокеанский театральный (предположительно, он состоится в 2026 году. — прим.ред.) обязательно должен быть и должен больше коммуницировать с местными культурными институциями, с театральными училищами, театрами и создавать свои проекты.
Напомним, всего третий Тихоокеанский театральный фестиваль показал зрителям спектакли из 10 стран. Было проведено более десяти лекций и мастер-классов, состоялись кинопоказы и творческие встречи, студенты театрального факультета института искусств в рамках творческой лаборатории создали спектакль «Балаганчик» (16+), который показали в рамках фестиваля.
Сам же Евгений Миронов — и прекрасная Марина Александрова — завершили фестиваль нежной и прекрасной постановкой «Онегин. Лирические отступления» (12+). Здесь гармонично соединились отрывки из великого романа в стихах Александра Пушкина и лучшие произведения русской классической музыки — Чайковского, Мусоргского, Хачатуряна, Свиридова.
— «Лирические отступления» открывают Пушкина и его роман «Евгений Онегин» (12+) с неожиданной для меня стороны, — сказал Евгений Миронов. — Что такое лирические отступления? Это когда Пушкин, ненадолго оставив героев и глядя на них как бы со стороны, даёт себе возможность остановиться и поразмышлять — об Онегине, Ленском, Татьяне, о жизни и смерти, о том, какая судьба выпала ему самому, Александру Сергеевичу… Это трагические мысли и сатирические мысли… И в этих лирических отступлениях гениальность Пушкина проявляется в полной мере. Он всеобъемлющ, он говорит с нами, с сегодняшними, и мы находим там что-то свое. А соединяет все эти отступления фантастически прекрасная музыка.
Владивостокский зритель принял постановку не просто на «ура», зал Приморской сцены Мариинского театра буквально ревел, бисируя и Евгению Миронову, и Марине Александровой, и оркестру нашей Мариинки, который стал по сути третьим артистом в этом уникальном спектакле.
— Знаете, я читал одно исследование, в котором было доказано, что Пушкин рифмовал, как жил, — рассказал Евгений Миронов. — Для него рифмование не было вообще никакой проблемой. Это склад ума, понимаете? Практически он мог брать любую тему — и рифмы рождались сами собой, соединяя изумительную легкость его стихов с их великой глубиной. Вот это — легкость и глубина — и есть Пушкин. Мне не нужно было как-то особенно входить в образ поэта. Достаточно было просто следить за его мыслью.
«Онегин. Лирические отступления» действительно для многих зрителей открыли новые грани великого романа, о котором не зря говорят — «энциклопедия русской жизни». Наверняка сотни зрителей после спектакля дома открыли нетленное произведение Александра Пушкина, чтобы окунуться в его дивный слог и увидеть то, что раньше было скрыто.
Напомним, Тихоокеанский театральный фестиваль проходил в 2024 году третий раз. Организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как ишак стал героем спектакля.