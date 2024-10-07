Стал частью жизни: Тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке завершился

— «Лирические отступления» открывают Пушкина и его роман «Евгений Онегин» (12+) с неожиданной для меня стороны, — сказал Евгений Миронов. — Что такое лирические отступления? Это когда Пушкин, ненадолго оставив героев и глядя на них как бы со стороны, даёт себе возможность остановиться и поразмышлять — об Онегине, Ленском, Татьяне, о жизни и смерти, о том, какая судьба выпала ему самому, Александру Сергеевичу… Это трагические мысли и сатирические мысли… И в этих лирических отступлениях гениальность Пушкина проявляется в полной мере. Он всеобъемлющ, он говорит с нами, с сегодняшними, и мы находим там что-то свое. А соединяет все эти отступления фантастически прекрасная музыка.