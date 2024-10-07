Сыграть роль одним копытом: во Владивостоке ишак поделился театральными секретами

Зрители Владивостока, заметим, также выходили после просмотра «Ходжи Насреддина» счастливыми и улыбающимися. Этот спектакль наполнен юмором и мудростью, в нем все гармонично и выверено до мелочей. Главным героям подарили свои голоса ведущие артисты Театра Наций — Евгений Миронов, Константин Хабенский, Виктор Вержбицкий, Елизавета Боярская и другие. А с куклами работают молодые артисты — причём работают невидимками. Спектакль решён в технике «черный кабинет», когда кукловодов не видно совсем, они работают на черном фоне в чёрных костюмах. И с какими сложными куклами! Сицилийская марионетка — это не столько даже кукла, сколько продолжение руки, она отзывается на малейшее движение.