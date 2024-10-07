Сыграть роль одним копытом: во Владивостоке ишак поделился театральными секретами

Posted 7 октября, 05:32
Published 7 октября, 05:32
Modified 7 октября, 06:15
Updated 7 октября, 06:15
В 2024 году третий международный Тихоокеанский театральный фестиваль, который посетили более 23 тысяч зрителей и который представил постановки из 10 стран, закрывался двумя спектаклями Театра Наций. И одна из них — совершенно особенная. «Наша ценность, наша уникальная жемчужинка» — так назвала спектакль «Ходжа Насреддин» (12+) Наталья Мазур, директор Театра Наций.
«Ходжа Насреддин» — кукольный спектакль. Мало того, единственный такого рода в репертуаре Театра Наций. Обращение к куклам, к новому формату было неожиданным для театра, но оказалось счастливым.
— Сделать постановку об этом удивительном герое легенд и преданий Средней Азии наш художественный руководитель Евгений Миронов хотел давно, — сказала Наталья Мазур. — Причем предполагалось, что это будет большой классический спектакль. Но свои коррективы внесла пандемия — и на свет появился вот такой вот «Ходжа Насреддин». Оказалось, что у театра кукол такое количество сложных законов, с которыми не сталкивались, что это постановка рождалась непросто. Пришлось создать специальную сцену, закупить для нее новый свет, особое оборудование. Но в итоге получился спектакль-игрушечка, спектакль- жемчужинка, которым мы гордимся и очень дорожим. Знаете, даже наши монтировщики, которые привыкли грузить тяжелые железные конструкции, вдруг все превратились в аккуратнейших ребят, очень нежно и бережно всегда монтируют этот спектакль.
А самое главное — на него приходят бабушки с внуками, родители с детьми, взрослые сами по себе, это действительно семейная постановка. И все уходят в одинаково счастливом состоянии всегда. И для нас большое счастье видеть такое количество улыбающихся людей после спектакля.
Зрители Владивостока, заметим, также выходили после просмотра «Ходжи Насреддина» счастливыми и улыбающимися. Этот спектакль наполнен юмором и мудростью, в нем все гармонично и выверено до мелочей. Главным героям подарили свои голоса ведущие артисты Театра Наций — Евгений Миронов, Константин Хабенский, Виктор Вержбицкий, Елизавета Боярская и другие. А с куклами работают молодые артисты — причём работают невидимками. Спектакль решён в технике «черный кабинет», когда кукловодов не видно совсем, они работают на черном фоне в чёрных костюмах. И с какими сложными куклами! Сицилийская марионетка — это не столько даже кукла, сколько продолжение руки, она отзывается на малейшее движение.
— Над каждым героем спектакля работало два артиста, — говорит Александр Никонов, исполняющий роль Ишака. — Например, моему герою подарил голос Евгений Миронов, и я часами слушал фонограмму, чтобы в итоге она слилась с движениями куклы, за которые отвечаю я.
По большому счету режиссёр-постановщик спектакля Анна Викторова, спрятав артистов в «черный кабинет», лишив их возможности озвучивать куклу, сделала всё, чтобы свой талант они вложили в пластику, в движение, во взаимодействие с куклой — и добилась потрясающего эффекта!
— Все наши куклы выполнены из дерева и натуральных материалов, — рассказала актриса Ксения Зарубей, исполняющая роль Кобылицы, — даже соединения частей — это натуральная кожа и замша. Поэтому наши куклы так органично и естественно двигаются.
Вообще мы просто проживаем этот спектакль, как кусочек жизни. Мы так выложились, так вложились в него, что, наверное, смогли бы сыграть с закрытыми глазами. В каждую куклу вложено столько нашей энергии, что марионетки — хотя их принято называть холодными куклами — откликаются и становятся пластичными. И даже движением копыта можно передать эмоции и чувства моей героини. Потому что я, как актриса, могу это движение задействовать в полную силу.
Напомним, Тихоокеанский театральный фестиваль проходил в 2024 году третий раз. Организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.
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