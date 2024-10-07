Ученые: Муравьи научились выращивать грибы после падения смертельного метеорита

Около 27 миллионов лет назад, когда началось резкое похолодание, некоторые муравьи переселились из джунглей в саванны, прихватив с собой грибы. В засушливых условиях грибы смогли выжить только благодаря заботе муравьёв. Шульц утверждает, что муравьи культивировали грибы аналогично тому, как люди одомашнили сельскохозяйственные культуры, что делает их одними из первых фермеров на Земле.