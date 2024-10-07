Ученые: Муравьи научились выращивать грибы после падения смертельного метеорита

Posted 7 октября, 07:48
Published 7 октября, 07:48
Modified 7 октября, 07:48
Updated 7 октября, 07:48
Как передает newkhakasiya.online, неблагоприятные условия для крупных животных не помешали грибам процветать. В этот период между муравьями и грибами образовался симбиотический союз: насекомые начали снабжать грибы растительными материалами, и по мере роста грибы становились источником питательных веществ для муравьёв.
Энтомолог и куратор музея муравьев Тед Шульц отметил, что после падения метеорита в атмосферу поднялось огромное количество пыли, что затруднило фотосинтез. До половины всех растительных видов вымерло, но для грибов это стало благоприятной средой. Поэтому муравьям пришлось адаптироваться к «грибной диете» и у них получилось перестроиться.
Около 27 миллионов лет назад, когда началось резкое похолодание, некоторые муравьи переселились из джунглей в саванны, прихватив с собой грибы. В засушливых условиях грибы смогли выжить только благодаря заботе муравьёв. Шульц утверждает, что муравьи культивировали грибы аналогично тому, как люди одомашнили сельскохозяйственные культуры, что делает их одними из первых фермеров на Земле.