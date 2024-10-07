В Приморье пьяный водитель пытался откупиться от ДПС за 80 тысяч рублей

Михайловский районный суд Приморского края рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу 3. Инцидент произошел, когда подсудимый с приятелем решили поехать за алкоголем, находясь уже в нетрезвом состоянии. Заметив патруль ДПС, они попытались скрыться, но были задержаны.