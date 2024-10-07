В Приморье пьяный водитель пытался откупиться от ДПС за 80 тысяч рублей

Posted 7 октября, 02:05
Published 7 октября, 02:05
Modified 7 октября, 02:07
Updated 7 октября, 02:07
Михайловский районный суд Приморского края рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу 3. Инцидент произошел, когда подсудимый с приятелем решили поехать за алкоголем, находясь уже в нетрезвом состоянии. Заметив патруль ДПС, они попытались скрыться, но были задержаны.
Чтобы избежать административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, задержанный предложил сотруднику ДПС взятку в размере 80 000 рублей. Однако полицейский отказался принять деньги, и преступный умысел не был доведен до конца.
Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). С учетом всех обстоятельств дела, мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Этот случай наглядно демонстрирует, как попытка избежать административной ответственности может привести к более серьезным уголовным последствиям. Важно отметить принципиальную позицию сотрудника ДПС, отказавшегося от взятки и выполнившего свой профессиональный долг.