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Posted 7 октября, 02:05

Published 7 октября, 02:05

Modified 7 октября, 02:07

Updated 7 октября, 02:07

В Приморье пьяный водитель пытался откупиться от ДПС за 80 тысяч рублей

В Приморье пьяный водитель пытался откупиться от ДПС за 80 тысяч рублей

7 октября 2024, 02:05
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Суд вынес приговор местному жителю за попытку подкупа сотрудника ДПС. Мужчина предложил полицейскому 80 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение.

Михайловский районный суд Приморского края рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу 3. Инцидент произошел, когда подсудимый с приятелем решили поехать за алкоголем, находясь уже в нетрезвом состоянии. Заметив патруль ДПС, они попытались скрыться, но были задержаны.

Чтобы избежать административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, задержанный предложил сотруднику ДПС взятку в размере 80 000 рублей. Однако полицейский отказался принять деньги, и преступный умысел не был доведен до конца.

Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). С учетом всех обстоятельств дела, мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Этот случай наглядно демонстрирует, как попытка избежать административной ответственности может привести к более серьезным уголовным последствиям. Важно отметить принципиальную позицию сотрудника ДПС, отказавшегося от взятки и выполнившего свой профессиональный долг.

#Новости#Суд#Уголовное дело#ДПС#Задержание#Пьяный водитель#Приморский край#Приморье#Происшествия#Административная ответственность
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