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Posted 7 октября, 04:16

Published 7 октября, 04:16

Modified 7 октября, 04:19

Updated 7 октября, 04:19

Крыльцо многоквартирного дома разрушилось в Приморском крае

В руины превратилось крыльцо дома в Приморье — фото

7 октября 2024, 04:16
Фото: prosecutor_pk

Крыльцо многоквартирного дома разрушилось в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
В Приморском крае крыльцо многоэтажки исчезло, а вместо него появилась деревяшка, которая служила «переправой» для жильцов дома.

В Находке на Луначарского разрушилось крыльцо многоквартирного дома №27, сообщает telegram-канал прокуратуры.

В СМИ появилось сообщение о плачевном состоянии пристройки. Во время проверки информация была подтверждена, — горожане вынуждены подниматься по деревянному настилу, который не соответствует требования безопасности.

«Прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых к содержанию общедомового имущества и соблюдению управляющей компанией лицензионных требований при управлении домом», — отметили в надзорном ведомстве.

После проверки будут приняты меры для восстановления прав жильцов.

Фото: prosecutor_pk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в подъезде жилого дома в центре Владивостока обрушился потолок.

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