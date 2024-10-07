В руины превратилось крыльцо дома в Приморье — фото

Posted 7 октября, 04:16
Published 7 октября, 04:16
Modified 7 октября, 04:19
Updated 7 октября, 04:19
В Находке на Луначарского разрушилось крыльцо многоквартирного дома №27, сообщает telegram-канал прокуратуры.
В СМИ появилось сообщение о плачевном состоянии пристройки. Во время проверки информация была подтверждена, — горожане вынуждены подниматься по деревянному настилу, который не соответствует требования безопасности.
«Прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых к содержанию общедомового имущества и соблюдению управляющей компанией лицензионных требований при управлении домом», — отметили в надзорном ведомстве.
После проверки будут приняты меры для восстановления прав жильцов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в подъезде жилого дома в центре Владивостока обрушился потолок.