Вычислят без проверки: камеры будут «ловить» водителей без страховки ОСАГО в Приморье

В регионе установлено более 260 камер для фиксации нарушений ПДД, сообщает telegram-канал МВД. Более того, со временем функции комплексов расширяются. Сегодня устройства «ловят» тех, кто пренебрегает запретом на использование телефона за рулем, а также тех, кто не включает световые приборы и не пристегивается ремнем безопасности.