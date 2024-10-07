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Posted 7 октября, 05:25

Published 7 октября, 05:25

Modified 7 октября, 05:27

Updated 7 октября, 05:27

Водителей без страхового полиса смогут обнаруживать камеры на дорогах Приморья

Вычислят без проверки: камеры будут «ловить» водителей без страховки ОСАГО в Приморье

7 октября 2024, 05:25
Фото: 1MI

Водителей без страхового полиса смогут обнаруживать камеры на дорогах Приморья

Сюжет
Штраф
На трассах Приморского края камеры изо дня в день фиксируют множество нарушений, — только за прошлую неделю один из приборов записал 1875 эпизод. Более того, в следующем году у устройств появится еще одна функция.

В регионе установлено более 260 камер для фиксации нарушений ПДД, сообщает telegram-канал МВД. Более того, со временем функции комплексов расширяются. Сегодня устройства «ловят» тех, кто пренебрегает запретом на использование телефона за рулем, а также тех, кто не включает световые приборы и не пристегивается ремнем безопасности.

Только за прошлую неделю прибор, установленный в районе 722 километра автодороги «Уссури» зафиксировано 1 875 нарушений.

Стоит отметить, что, по данным издания Известия, с 1 марта 2025 камеры начнут проверять у автомобилистов наличие полиса ОСАГО. Водителей без страховки будут уведомлять об этом на Госуслугах. Эксперимент, который запланирован на следующий год, не подразумевает штрафов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Кавалеровского района оштрафован за сопротивление полиции.

Буйный житель Приморья оштрафован за сопротивление полиции в Горнореченском
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