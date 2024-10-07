Вычислят без проверки: камеры будут «ловить» водителей без страховки ОСАГО в Приморье

Posted 7 октября, 05:25
Published 7 октября, 05:25
Modified 7 октября, 05:27
Updated 7 октября, 05:27
В регионе установлено более 260 камер для фиксации нарушений ПДД, сообщает telegram-канал МВД. Более того, со временем функции комплексов расширяются. Сегодня устройства «ловят» тех, кто пренебрегает запретом на использование телефона за рулем, а также тех, кто не включает световые приборы и не пристегивается ремнем безопасности.
Только за прошлую неделю прибор, установленный в районе 722 километра автодороги «Уссури» зафиксировано 1 875 нарушений.
Стоит отметить, что, по данным издания Известия, с 1 марта 2025 камеры начнут проверять у автомобилистов наличие полиса ОСАГО. Водителей без страховки будут уведомлять об этом на Госуслугах. Эксперимент, который запланирован на следующий год, не подразумевает штрафов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Кавалеровского района оштрафован за сопротивление полиции.