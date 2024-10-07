vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 08:59

Published 7 октября, 08:59

Modified 7 октября, 09:03

Updated 7 октября, 09:03

Прокуратура начала проверку по факту аварии с пассажирским автобусом в Приморье

Выяснились обстоятельства аварии с пассажирским автобусом в Приморье — официально

7 октября 2024, 08:59
Фото: 1MI

Прокуратура начала проверку по факту аварии с пассажирским автобусом в Приморье

Сюжет
Больница
Обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса в Приморье расследует прокуратура Уссурийска. Выяснилось, что автобус перевернулся из-за столкновения с другой машиной.

Представители прокуратуры сообщили, что по факту аварии с участием автобуса в Уссурийске начали проверку.

Выяснилось, что ДТП случилось из-за столкновения с Honda CR-V на пересечении улиц Вострецова и Полушкина.

Водитель джипа ехал по второстепенной и не уступил дорогу пассажирскому автобусу. «Газель» перевернулась, пострадали три человека.

Фото: prosecutor_pk

Пассажиров «Газели» и водителя «Хонды», который также пострадал в аварии, доставили в больницу.

Пассажирский автобус выполнял рейс № 9 «Рынок — Детская больница», принадлежит он индивидуальному предпринимателю.

Дальнейший ход расследования проконтролируют специалисты прокуратуры Уссурийска.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием автобуса в Приморье.

Автобус перевернулся посреди улицы в Уссурийске — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель застрял в машине, доставали спасатели: кадры жесткого ДТП в Приморье — видеоЕще два пострадавших: новые подробности смертельного ДТП с участием фуры в ПриморьеКолеса валяются на проезжей части: жесткое ДТП на трассе в Приморье — видео
#Новости#Больница#Уссурийск#Прокуратура#Расследование#Индивидуальный предприниматель#Приморский край#ДТП#Авария#Пострадавшие#Приморье#Происшествия#Столкновение#Honda CR-V#Инцидент
Подпишитесь