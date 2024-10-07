Выяснились обстоятельства аварии с пассажирским автобусом в Приморье — официально

Прокуратура начала проверку по факту аварии с пассажирским автобусом в Приморье

Сюжет Больница

Обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса в Приморье расследует прокуратура Уссурийска. Выяснилось, что автобус перевернулся из-за столкновения с другой машиной.