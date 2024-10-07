Выяснились обстоятельства аварии с пассажирским автобусом в Приморье — официально

Posted 7 октября, 08:59
Published 7 октября, 08:59
Modified 7 октября, 09:03
Updated 7 октября, 09:03
Представители прокуратуры сообщили, что по факту аварии с участием автобуса в Уссурийске начали проверку.
Выяснилось, что ДТП случилось из-за столкновения с Honda CR-V на пересечении улиц Вострецова и Полушкина.
Водитель джипа ехал по второстепенной и не уступил дорогу пассажирскому автобусу. «Газель» перевернулась, пострадали три человека.
Пассажиров «Газели» и водителя «Хонды», который также пострадал в аварии, доставили в больницу.
Пассажирский автобус выполнял рейс № 9 «Рынок — Детская больница», принадлежит он индивидуальному предпринимателю.
Дальнейший ход расследования проконтролируют специалисты прокуратуры Уссурийска.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием автобуса в Приморье.