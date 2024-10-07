Житель Владивостока не смог получить автоправа — что происходит с ГАИ?

Горожанин успешно сдал экзамены, после чего автошкола, где он проходил обучение, записала его на получение документа. Однако, придя в Госавтоинспекцию, приморец расстроился, — удостоверение он так и не забрал, так как его запись не была подтверждена. Парню предложили перезаписаться на другое удобное время.