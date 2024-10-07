Житель Владивостока не смог получить автоправа — что происходит с ГАИ?

Posted 7 октября, 06:28
Published 7 октября, 06:28
Modified 7 октября, 09:39
Updated 7 октября, 09:39
Наверняка многие жители самого автомобильного региона России согласятся, что получение водительского удостоверения — это волнительное событие для каждого. Но иногда важный шаг становится невозможным по независящим от тебя причинам.
Именно так произошло с молодым человеком во Владивостоке. Парень поделился с «Восток-Медиа» своей историей, когда получение водительских прав стало нелегким испытанием, а не торжественным моментом.
Горожанин успешно сдал экзамены, после чего автошкола, где он проходил обучение, записала его на получение документа. Однако, придя в Госавтоинспекцию, приморец расстроился, — удостоверение он так и не забрал, так как его запись не была подтверждена. Парню предложили перезаписаться на другое удобное время.
Воодушевленный молодой человек повторно записался, но ему вновь не удалось попасть в ГАИ, — пришло уведомление об отказе на предоставление услуги.
Отчаянный герой истории обратился в ГИБДД, где ему поведали о причинах такого поворота событий.
«Говорят, какой-то сбой на Госуслугах, ничего поделать не можем — мы такие же пользователи, как и вы, приходите в среду в порядке живой очереди», — поведал приморец.
Стоит отметить, что жители региона нередко сталкиваются со сложностями с обращениями в ГАИ. Например, в конце сентября девушке пришлось выстоять огромную очередь, чтобы получить документы на машину. Горожанка планировала забрать номера за один час, а просидела в отделении ГИБДД больше двух часов из-за сбоя в программе.