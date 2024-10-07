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Posted 7 октября, 04:22

Published 7 октября, 04:22

Modified 7 октября, 04:25

Updated 7 октября, 04:25

Ограничение движения судов ждет жителей одного из островов в Приморье

Жителей одного из островов в Приморье не выпустят в город — когда?

7 октября 2024, 04:22
Фото: 1MI

Ограничение движения судов ждет жителей одного из островов в Приморье

Сюжет
Судоходство
Жители островов в Приморье не смогут попасть в город: движение на остров приостановят. К счастью, продлится это недолго.

Судоходство вблизи острова Елены в Приморье ограничат на время проведения срочных работ на линии электропередачи 35 кВ Эгершельд-Зелёная-КЭТ.

В районе пересечения канала на острове Елена с 11:00 до 15:00 8 октября будут проводить монтаж провода. Эти мероприятия не повлияют на безаварийное обеспечение потребителей электроэнергией. После 15:00 движение вновь восстановят.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за аварии в Приморье осложнилось движение автомобилей: на выезде из Владивостока собралась огромная пробка.

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