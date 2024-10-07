Жителей одного из островов в Приморье не выпустят в город — когда?

Posted 7 октября, 04:22
Published 7 октября, 04:22
Modified 7 октября, 04:25
Updated 7 октября, 04:25
Судоходство вблизи острова Елены в Приморье ограничат на время проведения срочных работ на линии электропередачи 35 кВ Эгершельд-Зелёная-КЭТ.
В районе пересечения канала на острове Елена с 11:00 до 15:00 8 октября будут проводить монтаж провода. Эти мероприятия не повлияют на безаварийное обеспечение потребителей электроэнергией. После 15:00 движение вновь восстановят.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за аварии в Приморье осложнилось движение автомобилей: на выезде из Владивостока собралась огромная пробка.