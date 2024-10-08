Автобус вылетел с трассы и перевернулся в Приморье — на месте работают спецслужбы

Posted 8 октября, 01:12
Published 8 октября, 01:12
Modified 8 октября, 01:14
Updated 8 октября, 01:14
В районе Пантелеймоновки в Лесозаводском городском округе случилось серьезное ДТП. Автобус пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся неподалеку от Белого моста.
К счастью, в момент происшествия в салоне автобуса не было пассажиров. Тем не менее, водитель получил травмы. Спецслужбы уже на месте, с ним работают медики.
Появилось видео с места аварии. На кадрах разбитый ПАЗ поднимают троссом.