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Posted 8 октября, 01:12

Published 8 октября, 01:12

Modified 8 октября, 01:14

Updated 8 октября, 01:14

Пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся в Приморском крае

Автобус вылетел с трассы и перевернулся в Приморье — на месте работают спецслужбы

8 октября 2024, 01:12
Фото: 1MI

Пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся в Приморском крае

Сюжет
Медицина
В районе Пантелеймоновки в Приморье рейсовый автобус пробил леера и вылетел в кювет.

В районе Пантелеймоновки в Лесозаводском городском округе случилось серьезное ДТП. Автобус пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся неподалеку от Белого моста.

К счастью, в момент происшествия в салоне автобуса не было пассажиров. Тем не менее, водитель получил травмы. Спецслужбы уже на месте, с ним работают медики.

Появилось видео с места аварии. На кадрах разбитый ПАЗ поднимают троссом.

Видео: lszv_neo.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса в Уссурийске.

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