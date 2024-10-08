Дальневосточный конгресс пройдет во Владивостоке

Posted 8 октября, 03:05
Published 8 октября, 03:05
Modified 8 октября, 03:08
Updated 8 октября, 03:08
Мероприятие предназначено для руководителей крупных предприятий и государственных учреждений Дальневосточного федерального округа. Его цель — обсудить ключевые тенденции цифровизации бизнеса и перспективы для региона.
Конференция соберет на одной площадке топ-менеджеров, коммерческих директоров и представителей ведущих отечественных IT-компаний. Многие эксперты прибудут из центральных регионов страны, чтобы поделиться лучшими практиками и обсудить передовые технологии. Участники смогут погрузиться в актуальные вопросы кибербезопасности, импортозамещения и управления данными, а также лично встретиться с разработчиками отечественных IT-решений.
Особое внимание на конференции будет уделено возможностям для Дальнего Востока. Вендоры и партнеры активно работают с регионами и кооперируются, чтобы предложить решения, актуальные для местного бизнеса и государственных структур.
Среди участников заявлены производители операционных систем и мониторинга, аналитики, сбора и управления данными, информационной безопасности. Среди них Контур, группа Астра, Arenadata, InfoWatch, системный интегратор «Акцент». Также конференцию посетят представители регионального Министерства цифрового развития и связи, а также сотрудники Минэкономразвития.
Конференция станет не только местом обсуждения трендов, но и площадкой для продуктивного общения. Представители бизнеса смогут наладить деловые контакты с отечественными IT-компаниями, обсудить насущные вопросы напрямую с разработчиками, а также установить новые связи с другими участниками рынка.
Начало мероприятия: 9 октября 2024 в 9 часов 30 минут.
Место проведения: Владивосток, ул. Светланская, 22, Правительство Приморского края, конференц-зал.
Требуется предварительная регистрация на мероприятие.