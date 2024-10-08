Дальневосточный конгресс пройдет во Владивостоке

Конференция соберет на одной площадке топ-менеджеров, коммерческих директоров и представителей ведущих отечественных IT-компаний. Многие эксперты прибудут из центральных регионов страны, чтобы поделиться лучшими практиками и обсудить передовые технологии. Участники смогут погрузиться в актуальные вопросы кибербезопасности, импортозамещения и управления данными, а также лично встретиться с разработчиками отечественных IT-решений.