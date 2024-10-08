ДОМ. РФ выставил на торги недвижимость во Владивостоке под коммерцию или жильё

Posted 8 октября, 06:00
Published 8 октября, 06:00
Modified 8 октября, 06:00
Updated 8 октября, 06:00
Имущество может быть использовано с коммерческими целями, для размещения офисов либо как площадка для строительства многоэтажного дома.
Заявки на участие в торгах принимаются до 10 февраля 2025 года. Аукцион пройдёт 14 февраля. Начальная цена имущественный комплекс— 88,37 млн рублей.
Комплекс находится у подножья горы Седанка, по адресу: пр-т 100-летия Владивостока, д. 159/3. Недвижимость ранее принадлежала Дальневосточному отделению Российской академии наук (ДВО РАН). Соседние здания занимают Институт химии и ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, а также Дальневосточный геологический институт. Поблизости строятся три жилых комплекса. Окружение также представлено частными жилыми домами. Расстояние до берега Амурского залива составляет 1,5 км.
Одна из ключевых магистралей города, проспект 100-летия Владивостока, находится в 100 м. Ближайшая остановка общественного транспорта «13-й километр» — в 350 м. До железнодорожной станции Чайка — 1,4 км, до центра города — около 7,5 км.
ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Приморском крае. Так, в июле за 54,68 млн рублей новому собственнику были переданы участки под размещение предприятия торговли или бытового обслуживания общей площадью 0,42 га во Владивостоке (район б. Патрокл). В мае 2023 года за 20,99 млн рублей был продан имущественный комплекс в туристическом кластере на берегу Уссурийского залива (б. Муравьиная), неподалёку от игровой зоны «Приморье». В апреле того же года за 71,13 млн рублей было реализовано бывшее общежитие ДВФУ в центре Уссурийска.
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».