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Posted 8 октября, 13:45

Published 8 октября, 13:45

Modified 8 октября, 13:46

Updated 8 октября, 13:46

ФОМС: Полисы медстрахования — бессрочные, мошенники убеждают россиян в обратном

ФОМС: Полисы медстрахования — бессрочные, мошенники убеждают россиян в обратном

8 октября 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
В СМИ появились сообщения, что мошенники обзванивают россиян и пытаются убедить их в необходимости продления полисов ОМС. Как подчеркнули в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, полисы ОМС являются бессрочными и не требуют продления или замены.

ФОМС настоятельно рекомендует гражданам сообщать о звонках с предложениями оформить новый полис в страховые компании или территориальные фонды ОМС, пишет tass.ru.

Отмечается, что мошенники не впервые действуют от имени организаций, пытаясь получить личную информацию граждан. В ФОМС настоятельно советуют не отвечать на вопросы незнакомцев, не устанавливать дополнительные приложения, избегать переходов по ссылкам и не раскрывать личные данные.

Фонд также напоминает, что страховые медицинские организации никогда не отправляют СМС с цифровыми кодами, не запрашивают личные данные и не просят о переводе денежных средств.

#Общество
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