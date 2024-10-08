ФОМС: Полисы медстрахования — бессрочные, мошенники убеждают россиян в обратном

В СМИ появились сообщения, что мошенники обзванивают россиян и пытаются убедить их в необходимости продления полисов ОМС. Как подчеркнули в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, полисы ОМС являются бессрочными и не требуют продления или замены.

ФОМС настоятельно рекомендует гражданам сообщать о звонках с предложениями оформить новый полис в страховые компании или территориальные фонды ОМС, пишет tass.ru. Отмечается, что мошенники не впервые действуют от имени организаций, пытаясь получить личную информацию граждан. В ФОМС настоятельно советуют не отвечать на вопросы незнакомцев, не устанавливать дополнительные приложения, избегать переходов по ссылкам и не раскрывать личные данные. Фонд также напоминает, что страховые медицинские организации никогда не отправляют СМС с цифровыми кодами, не запрашивают личные данные и не просят о переводе денежных средств.