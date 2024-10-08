Грузовик попытался снести мост во Владивостоке — фото

Водитель ошибся в оценке габаритов своего транспортного средства: кузов уперся в перекрытие моста. В результате дорога в одном направлении оказалась полностью заблокирована, другим автомобилям приходится объезжать препятствие по обочине. Судя по всему, уже скоро там будет огромный затор.