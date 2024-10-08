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Posted 8 октября, 03:29

Published 8 октября, 03:29

Modified 8 октября, 03:31

Updated 8 октября, 03:31

Грузовик застрял под мостом во Владивостоке

Грузовик попытался снести мост во Владивостоке — фото

8 октября 2024, 03:29
Фото: 1MI

Грузовик застрял под мостом во Владивостоке

Сюжет
Мост
Грузовик застрял под мостом на Авроровской во Владивостоке. В итоге проезд оказался заблокирован.

Грузовая машина застряла под мостом во Владивостоке. Грузовик пытался «проскочить», но что-то пошло не так. Теперь другим автомобилистам невозможно проехать по Авроровской.

Фото: Vladivostokincidents

Водитель ошибся в оценке габаритов своего транспортного средства: кузов уперся в перекрытие моста. В результате дорога в одном направлении оказалась полностью заблокирована, другим автомобилям приходится объезжать препятствие по обочине. Судя по всему, уже скоро там будет огромный затор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о большегрузе, который застрял под мостом во Владивостоке.

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