Грузовик попытался снести мост во Владивостоке — фото

Posted 8 октября, 03:29
Published 8 октября, 03:29
Modified 8 октября, 03:31
Updated 8 октября, 03:31
Грузовая машина застряла под мостом во Владивостоке. Грузовик пытался «проскочить», но что-то пошло не так. Теперь другим автомобилистам невозможно проехать по Авроровской.
Водитель ошибся в оценке габаритов своего транспортного средства: кузов уперся в перекрытие моста. В результате дорога в одном направлении оказалась полностью заблокирована, другим автомобилям приходится объезжать препятствие по обочине. Судя по всему, уже скоро там будет огромный затор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о большегрузе, который застрял под мостом во Владивостоке.