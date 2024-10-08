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Posted 8 октября, 01:51

Published 8 октября, 01:51

Modified 8 октября, 01:53

Updated 8 октября, 01:53

Внедорожник перевернулся во дворе жилого дома в Дальнегорске в Приморье

Хозяин заботливо уложил свой джип на бок в Дальнегорске — фото

8 октября 2024, 01:51
Фото: dalnegorsk_adm

Внедорожник перевернулся во дворе жилого дома в Дальнегорске в Приморье

Сюжет
Дальнегорск
В одном из дворов в Дальнегорске обнаружили странную картину. Джип лежал на боку прямо у подъезда.

В Дальнегорске внедорожник опрокинулся на бок. Случилось это в одном из дворов. Местные жители заметили, что джип лежит перевернутым.

Фото с места появились в сети.

Фото: dalnegorsk_adm

Судя по всему, никто не пострадал. В данный момент обстоятельства происшествия неизвестны. Сложно даже представить, как машина могла вдруг перевернуться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, которое случилось на трассе в Лесозаводском округе. Автобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

Автобус вылетел с трассы и перевернулся в Приморье — на месте работают спецслужбы
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