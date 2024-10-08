Хозяин заботливо уложил свой джип на бок в Дальнегорске — фото

Posted 8 октября, 01:51
Published 8 октября, 01:51
Modified 8 октября, 01:53
Updated 8 октября, 01:53
В Дальнегорске внедорожник опрокинулся на бок. Случилось это в одном из дворов. Местные жители заметили, что джип лежит перевернутым.
Фото с места появились в сети.
Судя по всему, никто не пострадал. В данный момент обстоятельства происшествия неизвестны. Сложно даже представить, как машина могла вдруг перевернуться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, которое случилось на трассе в Лесозаводском округе. Автобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся.