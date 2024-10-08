Как открытое у гекконов шестое чувство поможет людям

Ранее считалось, что рептилии не обладают слуховыми способностями, но теперь ученые предполагают, что эти животные могут общаться с помощью вибрационных сигналов. Исследователи допускают, что это открытие проливает свет на эволюцию слуховой системы от рыб к наземным существам, включая человека.