Как открытое у гекконов шестое чувство поможет людям

Posted 8 октября, 09:00
Published 8 октября, 09:00
Modified 8 октября, 09:00
Updated 8 октября, 09:00
Ученые изучили слуховую систему гекконов, сосредоточив внимание на саккуле, — части внутреннего уха. Саккул отвечает за поддержание равновесия и ориентацию тела животного. Оказалось, что саккул способен воспринимать вибрации в диапазоне 50–200 Гц, что позволяет рептилии улавливать звуковые частоты, передающиеся через воду или землю, сообщает newkhakasiya.online.
Ранее считалось, что рептилии не обладают слуховыми способностями, но теперь ученые предполагают, что эти животные могут общаться с помощью вибрационных сигналов. Исследователи допускают, что это открытие проливает свет на эволюцию слуховой системы от рыб к наземным существам, включая человека.
Также это открывает новые горизонты для изучения связей между слуховой и вестибулярной системами. Подобные исследования способны углубить понимание причин нарушений слуха и равновесия у людей.