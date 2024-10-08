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Posted 8 октября, 09:00

Published 8 октября, 09:00

Modified 8 октября, 09:00

Updated 8 октября, 09:00

Как открытое у гекконов шестое чувство поможет людям

Как открытое у гекконов шестое чувство поможет людям

8 октября 2024, 09:00
Фото: freepik.com
Исследования внутреннего уха пятнистого геккона токи показали, что эта рептилия способна воспринимать низкочастотные вибрации. Этот феномен ученые назвали шестым чувством, которое может сыграть свою роль в исследовании слуховых расстройств у людей.

Ученые изучили слуховую систему гекконов, сосредоточив внимание на саккуле, — части внутреннего уха. Саккул отвечает за поддержание равновесия и ориентацию тела животного. Оказалось, что саккул способен воспринимать вибрации в диапазоне 50–200 Гц, что позволяет рептилии улавливать звуковые частоты, передающиеся через воду или землю, сообщает newkhakasiya.online.

Ранее считалось, что рептилии не обладают слуховыми способностями, но теперь ученые предполагают, что эти животные могут общаться с помощью вибрационных сигналов. Исследователи допускают, что это открытие проливает свет на эволюцию слуховой системы от рыб к наземным существам, включая человека.

Также это открывает новые горизонты для изучения связей между слуховой и вестибулярной системами. Подобные исследования способны углубить понимание причин нарушений слуха и равновесия у людей.

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