Константин Люльчев и Виктор Мясник вывели «ТГК-14» на новый уровень

Минэнерго РФ системно прорабатывает с властями регионов ДФО вопросы реконструкции, модернизации и строительства энергетической инфраструктуры. В частности, речь идет о проектах по строительству новых объектов генерации суммарной мощностью не менее 690 МВт на территории Забайкальского края и Бурятии, а также по реконструкции электросетевого комплекса, сетей теплоснабжения. Одним из таких проектов в Бурятии является завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. ТЭЦ — одно из предприятий ПАО «ТГК-14», и руководители компании ещё год назад обозначили свою готовность довести этот проект до максимальной эффективности и предусмотреть в новых мощностях переход на газ. Аналогичный проект достройки третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 энергетики продвигают в Забайкалье. Здесь также уже достигнуты договорённости с крупнейшими финансовыми институтами страны ИнфраВЭБ и ДОМ.РФ о партнёрстве в финансировании проекта. Акционеры «ТГК-14» предполагают задействовать и механизм концессии, и другие государственные инструменты развития, разработанные специально для Дальнего Востока.