Константин Люльчев и Виктор Мясник вывели «ТГК-14» на новый уровень

Posted 8 октября, 10:26
Published 8 октября, 10:26
Modified 8 октября, 10:28
Updated 8 октября, 10:28
Со сменой акционеров и обновлением топ-менеджмента компания начала демонстрировать уверенный рост показателей сразу по нескольким направлениям: в выработке энергии, подключении новых объектов, инвестпроектах с участием федеральных партнёров. Прогресс наметился и в социальных гарантиях для персонала, и в экологических инициативах энергетиков.
Курс на профессионализм
«Восток-Медиа» рассказывало, что в конце 2021 года контрольный пакет акций «ТГК-14» приобрела «Дальневосточная управляющая компания» (АО ДУК). Из числа акционеров ПАО «ТГК-14» вышли ООО «Энергопромсбыт» (39,81% акций) УК «РВМ Капитал» (24,98% акций) и УК «Тринфико» (23,01%). От таких шагов выиграли все: бывшие владельцы РЖД избавились от непрофильного актива, которым для них была теплоснабжающая компания и выполнили предписания ФАС. Напомним, что ведомство запретило совмещать монопольные и конкурентные виды деятельности — и «ТГК-14» попала в положении не «дочки», а «падчерицы», что влияло на её развитие. Под управлением сильных профессионалов «ТГК-14» обрела второе дыхание, коллектив энергетиков почувствовал уверенность в завтрашнем дне, а потребители получили более качественное теплоснабжение. В выигрыше остался и Промсвязьбанк, профинансировавший эту сделку.
Основной акционер Дальневосточной управляющей компании, а теперь и «ТГК-14» — Константин Михайлович Люльчев, бывший топ-менеджер РЖД. В транспортной структуре он отвечал за финансы и политику устойчивого развития (ESG), накопив за 20 лет немалый опыт в этой сфере.
Вторым акционером стал Виктор Мясник — коренной дальневосточник, много лет отдавший развитию региональной энергетики. В начале 90-х годов он поднимал самый знаменитый забайкальский «долгострой» — Харанорскую ГРЭС, в 1998 году Мясник стал гендиректором Читинской энергокомпании, где ему довелось решать вопросы с огромными долгами потребителей, многомесячными задержками зарплат и забастовками энергетиков. В 2001 году опытный антикризисный управленец Виктор Мясник был назначен генеральным директором вновь созданной компании ОАО «ДВЭУК». Ему было поручено вывести энергетику Приморья из кризиса, решив проблемы веерных отключений электричества и замерзающих приморских городов. Сегодня Виктор Мясник остаётся миноритарным акционером «Дальневосточной управляющей компании».
Обновление затронуло и совет директоров ПАО «ТГК-14», куда, помимо акционеров и топ-менеджеров компании вошли несколько независимых директоров других предприятий, представители банковского сектора и эксперты из энергетической отрасли. В части топ-менеджмента новым акционерам пришлось серьёзно почистить состав, чтобы избавиться от устоявшихся связей и назначить на ключевые должности людей, которые способны справляться со стратегическими задачами.
Новый уровень стратегических проектов
Во время недавнего визита президента России Владимира Путина в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов сделал доклад на совещании по теме развития мастер-плана города и модернизации его энергетической инфраструктуры. В частности, Цыденов обратился к президенту с просьбой предусмотреть финансирование домового оборудования для перевода на электроотопление. Это предложение нашло отражение и в представленном мастер-плане Улан-Удэ до 2030 года, с которым за последние месяцы успели ознакомиться представители федеральных министерств и ведомств, посещавшие столицу Бурятии: Павел Сниккарс, Максим Решетников, Александр Козлов, Алексей Чекунков, Анатолий Бобраков, Алексей Ересько и другие высокопоставленные государственные лица.
Минэнерго РФ системно прорабатывает с властями регионов ДФО вопросы реконструкции, модернизации и строительства энергетической инфраструктуры. В частности, речь идет о проектах по строительству новых объектов генерации суммарной мощностью не менее 690 МВт на территории Забайкальского края и Бурятии, а также по реконструкции электросетевого комплекса, сетей теплоснабжения. Одним из таких проектов в Бурятии является завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. ТЭЦ — одно из предприятий ПАО «ТГК-14», и руководители компании ещё год назад обозначили свою готовность довести этот проект до максимальной эффективности и предусмотреть в новых мощностях переход на газ. Аналогичный проект достройки третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 энергетики продвигают в Забайкалье. Здесь также уже достигнуты договорённости с крупнейшими финансовыми институтами страны ИнфраВЭБ и ДОМ.РФ о партнёрстве в финансировании проекта. Акционеры «ТГК-14» предполагают задействовать и механизм концессии, и другие государственные инструменты развития, разработанные специально для Дальнего Востока.
— На данный момент инвестиционные проекты по завершению строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 находятся в фокусе внимания правительства страны, — отметил председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. — Профильные руководители федеральных министерств и ведомств непосредственно на площадке ознакомились с вариантами проектов и пришли к выводу, что когенерация в обоих случаях является самым эффективным решением.
Соцгарантии работникам и рост акций
Обновление компании дало работникам социальные гарантии и повышение зарплат, которое произошло за 2022 год дважды — в филиалах Забайкальского края рост составил 13,3%, в Бурятии — 16,8%. Это напрямую влияет на самоощущение людей, их желание оставаться на этой территории, чувство стабильности и жизненные планы. С ростом доходов населения регионы могут выполнять задачу увеличения налогооблагаемой базы. Это происходит не только за счёт энергетиков, но и сопутствующего бизнеса. Стоит упомянуть наиболее крупного партнёра «ТГК-14» — Сибирскую угольно-энергетическую компанию, которая в рамках подписанного долгосрочного контракта получила стабильный рынок сбыта и все вытекающие из этого выгоды.
Напомним, с начала года энергоснабжающая компания, работающая в Забайкалье и Бурятии, демонстрирует устойчивый рост акций. В начале года показатель капитализации «ТГК-14» был на отметке 3,449 млрд рублей, затем достиг 5 млрд — а теперь цифра выросла до 5,63 млрд рублей. Всего за три месяца рост составил более 63%. По оценкам специалистов, движение вверх отмечается на фоне рекордной выработки электроэнергии за 2022 год — к концу года выработка электрической энергии предприятиями ПАО «ТГК-14» составила более 3 млн кВт/ч, а в начале 2023 стабильный рост в процентах по сравнению с прошлым годом составил 11,7%. Компания достигла устойчивых финансовых и производственных показателей, налажена системная работа акционеров и топ-менеджмента ПАО «ТГК-14» в рамках реализации правительствами Республики Бурятия и Забайкальского края стратегических проектов в региональной энергетике.
Таким образом можно констатировать: тандем финансиста и энергетика привёл компанию к успеху, несмотря на периодические негативные реплики недоброжелателей. И ключ к успеху — в опыте, налаженных коммуникациях с властями и бизнес-партнёрами, в продуманной стратегии развития и искреннем стремлении сделать жизнь в регионах Дальнего Востока более качественной и комфортной.