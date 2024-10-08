Машины разворотило в мясо: массовое ДТП произошло на трассе в Приморье — фото

Posted 8 октября, 05:58
Published 8 октября, 05:58
Modified 8 октября, 06:00
Updated 8 октября, 06:00
В Шкотовском районе случилось дорожное происшествие с участием трех транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Трассу не поделили водители УАЗа, микроавтобуса и универсала. Пока неизвестно, кто является виновником массового столкновения.
На место инцидента прибыли спасатели, медики и сотрудники госавтоинспекции. По предварительным данным, пострадал один человек.
«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в официальном telegram-канале спецслужбы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «микрик» попал в ДТП с участием общественного автобуса в дальневосточной столице.