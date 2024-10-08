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Posted 8 октября, 05:58

Published 8 октября, 05:58

Modified 8 октября, 06:00

Updated 8 октября, 06:00

Три автомобиля схлестнулись на дороге в Приморском крае

Машины разворотило в мясо: массовое ДТП произошло на трассе в Приморье — фото

8 октября 2024, 05:58
Фото: vostokmedia.com

Три автомобиля схлестнулись на дороге в Приморском крае

Сюжет
Полиция
В Приморском крае автоавария растянулась на несколько метров. Больше всего пострадало «детище» отечественного автопрома.

В Шкотовском районе случилось дорожное происшествие с участием трех транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Трассу не поделили водители УАЗа, микроавтобуса и универсала. Пока неизвестно, кто является виновником массового столкновения.

На место инцидента прибыли спасатели, медики и сотрудники госавтоинспекции. По предварительным данным, пострадал один человек.

«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в официальном telegram-канале спецслужбы.
Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «микрик» попал в ДТП с участием общественного автобуса в дальневосточной столице.

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