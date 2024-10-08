Машины разворотило в мясо: массовое ДТП произошло на трассе в Приморье — фото

В Шкотовском районе случилось дорожное происшествие с участием трех транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Трассу не поделили водители УАЗа, микроавтобуса и универсала. Пока неизвестно, кто является виновником массового столкновения.