На РЭФ-2024 при участии РЭО подвели итоги мусорной реформы

Posted 8 октября 2024, 16:23
Published 8 октября 2024, 16:23
Modified 8 октября 2024, 16:23
Updated 8 октября 2024, 16:23
Согласно заявлению Дмитрия Патрушева, сделанному на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции», реформа, запущенная в 2019 году, направлена на разработку эффективных подходов к деятельности в данном направлении. Ответственность за весь цикл обращения с ТКО полностью лежит на региональных операторах. Через действующие на сегодня 184 компании ежегодно проходит около 50 млн тонн ТКО. В России уже построено свыше 250 новых объектов для обработки, утилизации и хранения отходов. Важным шагом стало обеспечение сортировки мусора, объемы которой с 2019 года выросли почти впятеро. Об этом пишет NewsNN.ru.
Кроме того, огромная работа была проделана в сфере нормативного регулирования. В январе текущего года начали действовать изменения в механизме расширенной ответственности производителей. Ведется работа в области формирования реестра утилизаторов.
В 2024 году вступил в силу закон об утилизации медицинских отходов.
По словам вице-премьера, за полученными результатами стоит большая проделанная работа. «Однако у нас осталось еще немало сложностей, которые нам предстоит решить», — уточнил он.
Также зампредседателя Правительства РФ напомнил о запущенной в 2023 году Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) РЭО. Ее основная задача — обеспечить прослеживаемость каждого этапа обращения с ТКО. Эксперт отметил, что данная задача должна быть решена уже в этом году.
При условии работы существующих мощностей для достижения обозначенных целей в течение шести лет необходимо удвоить обработку отходов и на 30% сократить их вывоз на захоронение.
В соответствии с задачами нового нацпроекта «Экологическое благополучие» будет продолжена работа по развитию необходимой инфраструктуры, являющаяся частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Новые мощности по обработке, утилизации и захоронению планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, с учетом проектов, реализованных до 2019 года, совокупный объем инвестиций составил 50 млрд рублей. В период реформы объем инвестиций достиг 300 млрд рублей, почти треть из которых составляют денежные средства, доведенные в рамках госпрограмм.