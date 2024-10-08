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Posted 8 октября, 04:52

Published 8 октября, 04:52

Modified 8 октября, 04:54

Updated 8 октября, 04:54

Новый сафари-парк откроется на заповедной земле Приморского края

Новый сафари-парк за 2 000 000 000 рублей появится в Приморье

8 октября 2024, 04:52
Фото: vostokmedia.com

Новый сафари-парк откроется на заповедной земле Приморского края

Сюжет
Туризм
В национальном парке «Земля леопарда» планируют открыть еще одно пространство. На реализацию масштабного проекта потратят 2 миллиарда рублей.

На территории национального парка «Земля леопарда» появится новая туристическая локация, сообщает издание ТАСС. Сафари-кластер площадью 7 000 гектар обойдется в 2 000 000 000 рублей.

По словам специалистов, такое решение не навредит животным, более того, оно позволит гостям наслаждаться природой и любоваться копытными, не нарушая целостности заповедной земли. Посетители туристического пространства смогут поближе познакомиться с природой, которая будет находиться на огороженной территории, прямо как в Африке. Там будут свободно перемещаться копытные, — косули, изюбри, олени, — которые неспособны существовать в дикой природе.

Руководство организации уже разработало проектно-сметную документацию парка, потратив на нее 70 000 000 рублей. Теперь они ищут инвесторов, которые смогут реализовать масштабную инициативу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня.

Круглогодичный морской курорт сделает Хасанский округ жемчужиной Приморья
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