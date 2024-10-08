Новый сафари-парк за 2 000 000 000 рублей появится в Приморье

Posted 8 октября, 04:52
Published 8 октября, 04:52
Modified 8 октября, 04:54
Updated 8 октября, 04:54
На территории национального парка «Земля леопарда» появится новая туристическая локация, сообщает издание ТАСС. Сафари-кластер площадью 7 000 гектар обойдется в 2 000 000 000 рублей.
По словам специалистов, такое решение не навредит животным, более того, оно позволит гостям наслаждаться природой и любоваться копытными, не нарушая целостности заповедной земли. Посетители туристического пространства смогут поближе познакомиться с природой, которая будет находиться на огороженной территории, прямо как в Африке. Там будут свободно перемещаться копытные, — косули, изюбри, олени, — которые неспособны существовать в дикой природе.
Руководство организации уже разработало проектно-сметную документацию парка, потратив на нее 70 000 000 рублей. Теперь они ищут инвесторов, которые смогут реализовать масштабную инициативу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня.