Новый сафари-парк за 2 000 000 000 рублей появится в Приморье

По словам специалистов, такое решение не навредит животным, более того, оно позволит гостям наслаждаться природой и любоваться копытными, не нарушая целостности заповедной земли. Посетители туристического пространства смогут поближе познакомиться с природой, которая будет находиться на огороженной территории, прямо как в Африке. Там будут свободно перемещаться копытные, — косули, изюбри, олени, — которые неспособны существовать в дикой природе.