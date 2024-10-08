Обнародовали наказание водителя, который убил семью в Приморье

В январе 2024 года рулевой TOYOTA MARK II вылетел на встречную полосу, двигаясь по Находкинскому проспекту в городе Находка, и лишил жизни супругов, которые ехали на Toyota Belta. Дочь погибших ехала вместе с родителями в роковой день, но осталась жива.