Обнародовали наказание водителя, который убил семью в Приморье

Posted 8 октября, 07:38
Published 8 октября, 07:38
Modified 8 октября, 07:40
Updated 8 октября, 07:40
В январе 2024 года рулевой TOYOTA MARK II вылетел на встречную полосу, двигаясь по Находкинскому проспекту в городе Находка, и лишил жизни супругов, которые ехали на Toyota Belta. Дочь погибших ехала вместе с родителями в роковой день, но осталась жива.
В прокуратуре сообщили, что суд назначил виновнику аварии наказание, — лишение свободы на 4 с половиной года. Мужчина отправится в колонию поселения, также ему необходимо удовлетворить гражданские иски потерпевших, отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшная авария произошла в Приморском крае. Три авто столкнулись в Шкотовском районе.