vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 07:38

Published 8 октября, 07:38

Modified 8 октября, 07:40

Updated 8 октября, 07:40

Обнародовали наказание водителя, который убил семью в Приморье

Обнародовали наказание водителя, который убил семью в Приморье

8 октября 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Суд
В Приморском крае вынесли приговор автомобилисту, который спровоцировал чудовищную аварию в Находке. Мужчина вылетел на встречку и погубил почти целую семью, выжил лишь маленький ребенок.

В январе 2024 года рулевой TOYOTA MARK II вылетел на встречную полосу, двигаясь по Находкинскому проспекту в городе Находка, и лишил жизни супругов, которые ехали на Toyota Belta. Дочь погибших ехала вместе с родителями в роковой день, но осталась жива.

Виновника страшной аварии, которая оставила ребенка сиротой, судят в Приморье
Узнать подробнее

В прокуратуре сообщили, что суд назначил виновнику аварии наказание, — лишение свободы на 4 с половиной года. Мужчина отправится в колонию поселения, также ему необходимо удовлетворить гражданские иски потерпевших, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшная авария произошла в Приморском крае. Три авто столкнулись в Шкотовском районе.

Машины разворотило в мясо: массовое ДТП произошло на трассе в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Еще два пострадавших: новые подробности смертельного ДТП с участием фуры в ПриморьеТо ли девица, то ли молодец: детали жуткого ДТП с перевернутым Subaru в Приморье«Перевернулся несколько раз»: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье
#Новости#Находка#Владивосток#Суд#Наказание#Приморский край#Авария#Происшествия
Подпишитесь