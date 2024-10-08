Приставы закрыли «Авангард» во Владивостоке — что случилось?

Posted 8 октября, 04:21
Published 8 октября, 04:21
Modified 8 октября, 04:23
Updated 8 октября, 04:23
В Приморье сотрудники исполнительной службы судебных приставов остановили работу торгового центра во Владивостоке.
В специальном отделе судебных приставов, который занимается делами по Ленинскому и Фрунзенскому районам города Владивостока, получили документ о немедленном выполнении решения Ленинского районного суда. По этому документу было решено временно закрыть торговый центр «Авангард» по адресу Светланская, 106, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Такое решение принял суд после подачи иска прокуратурой Приморского края.
Директора организации уведомили о начале исполнительного производства, он получил требование о выполнении судебного решения, а также предупреждение о возможной уголовной ответственности за неисполнение приказа суда в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
На данный момент сотрудниками исполнительной службы проведены мероприятия по приостановке работы торгового центра. Арендаторы покинули свои рабочие места, входные двери здания запечатаны.
Информация предоставлена пресс-службой Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что произошло с некогда популярным торговым центром в Приморье.