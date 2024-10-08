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Posted 8 октября, 04:21

Published 8 октября, 04:21

Modified 8 октября, 04:23

Updated 8 октября, 04:23

Судебные приставы остановили работу торгового центра в Приморье

Приставы закрыли «Авангард» во Владивостоке — что случилось?

8 октября 2024, 04:21
Фото: 1MI

Судебные приставы остановили работу торгового центра в Приморье

Сюжет
Суд
Судебные приставы в Приморье временно остановили работу торгового центра «Авангард» во Владивостоке. С чем связано такое решение?

В Приморье сотрудники исполнительной службы судебных приставов остановили работу торгового центра во Владивостоке.

В специальном отделе судебных приставов, который занимается делами по Ленинскому и Фрунзенскому районам города Владивостока, получили документ о немедленном выполнении решения Ленинского районного суда. По этому документу было решено временно закрыть торговый центр «Авангард» по адресу Светланская, 106, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Такое решение принял суд после подачи иска прокуратурой Приморского края.

Директора организации уведомили о начале исполнительного производства, он получил требование о выполнении судебного решения, а также предупреждение о возможной уголовной ответственности за неисполнение приказа суда в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

На данный момент сотрудниками исполнительной службы проведены мероприятия по приостановке работы торгового центра. Арендаторы покинули свои рабочие места, входные двери здания запечатаны.

Информация предоставлена пресс-службой Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что произошло с некогда популярным торговым центром в Приморье.

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