Приставы закрыли «Авангард» во Владивостоке — что случилось?

В специальном отделе судебных приставов, который занимается делами по Ленинскому и Фрунзенскому районам города Владивостока, получили документ о немедленном выполнении решения Ленинского районного суда. По этому документу было решено временно закрыть торговый центр «Авангард» по адресу Светланская, 106, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Такое решение принял суд после подачи иска прокуратурой Приморского края.