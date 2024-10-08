РЭО: В 2024 году откроются экопромышленные парки в 6 регионах России

По информации, озвученной генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ), правительство поддержало инициативу строительства первых шести парков, открываемых по окружному принципу, в Новосибирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Челябинской областях и на Ставрополье. Ранее финансирование получали только проекты по обращению с ТКО, но на данный момент фактически аналогичные меры поддержки масштабированы на весь перечень переработки вторресурсов, не исключая промышленные и строительные. Об этом эксперт рассказал в ходе пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».