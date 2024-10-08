РЭО: В 2024 году откроются экопромышленные парки в 6 регионах России

Posted 8 октября, 15:21
Published 8 октября, 15:21
Modified 8 октября, 15:22
Updated 8 октября, 15:22
По информации, озвученной генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ), правительство поддержало инициативу строительства первых шести парков, открываемых по окружному принципу, в Новосибирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Челябинской областях и на Ставрополье. Ранее финансирование получали только проекты по обращению с ТКО, но на данный момент фактически аналогичные меры поддержки масштабированы на весь перечень переработки вторресурсов, не исключая промышленные и строительные. Об этом эксперт рассказал в ходе пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».
Экопромышленные парки, строящиеся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», будут действовать как спецплощадки для глубокой переработки вторичных ресурсов и выпуска продукции из вторсырья.
По словам Буцаева, Российский экологический оператор в конце 2022 года инициировал выпуск зеленых облигаций. Благодаря такой мере появилась возможность получения плеча от рынка. Глава РЭО выразил благодарность банковским организациям, активно поддержавшим ППК «РЭО» в размещении облигаций. Он подчеркнул, что с размещением облигаций компания получает объемы финансирования, в десять раз превышающие суммы, заложенные в бюджете. «А бюджетные деньги мы тратим только на субсидирование процентной ставки», — добавил эксперт.
Как пишет 56orb.ru, установившаяся стабильная финансовая модель дает инвесторам возможность точнее планировать объемы инвестиций, размещая технологические проекты в достаточно сложных условиях.
Генеральный директор РЭО напомнил, что следствием запуска связанных со вторресурсами проектов является серьезный сырьевой передел. В таких фракциях, как пластик, стекло и бумага, вторичное сырье становится реальным конкурентом оригинальных видов сырья. Классические участники рынка подключаются к инициативе по поддержанию возможности применения вторсырья.
«Мы видим, что технологически многие компании предусматривают в своих производственных решениях возможность использования вторсырья, помогая таким образом решению отраслевых задач по внедрению вторсырья в определенных процентных соотношениях в производство новой продукции», — резюмировал глава РЭО.