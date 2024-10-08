Симптомы болезни Лайма: как распознать заболевание на ранних стадиях

Диагностика включает осмотр на наличие кожных проявлений и лабораторные анализы, такие как тесты на антитела к Borrelia (ELISA и иммуноблоттинг). Эти анализы помогают подтвердить диагноз и определить стадию заболевания. Иногда требуются дополнительные исследования, такие как электрокардиограмма или пункция спинномозговой жидкости.