Трудовая вахта в «ТГК-14» перешла от отца к сыну

Сергей Николаевич Тихонов очень рано начал свой трудовой путь — с 15 лет он уже работал в Акшинском РПО ЖКХ, сначала разнорабочим, потом кочегаром, позднее освоил профессию электрика и дорос до инженера по эксплуатации. В «ТГК-14» пришёл в 2015 году, устроившись на читинскую котельную Осетровка. Пришлось снова начинать с должности машиниста-кочегара, но руководство оценило компетентность специалиста — и довольно быстро Тихонов-старший получил одно за другим более высокие назначения: сменного мастера, начальника котельной, а в 2023 году — начальника участка филиала «Читинская генерация». Сегодня в его подчинении работают более ста человек, и для каждого нужно найти время — проинструктировать, выяснить, справляется ли с работой, обеспечить необходимыми материалами и деталями.