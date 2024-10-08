Трудовая вахта в «ТГК-14» перешла от отца к сыну

Posted 8 октября, 01:45
Published 8 октября, 01:45
Modified 8 октября, 01:47
Updated 8 октября, 01:47
Сергей Николаевич Тихонов очень рано начал свой трудовой путь — с 15 лет он уже работал в Акшинском РПО ЖКХ, сначала разнорабочим, потом кочегаром, позднее освоил профессию электрика и дорос до инженера по эксплуатации. В «ТГК-14» пришёл в 2015 году, устроившись на читинскую котельную Осетровка. Пришлось снова начинать с должности машиниста-кочегара, но руководство оценило компетентность специалиста — и довольно быстро Тихонов-старший получил одно за другим более высокие назначения: сменного мастера, начальника котельной, а в 2023 году — начальника участка филиала «Читинская генерация». Сегодня в его подчинении работают более ста человек, и для каждого нужно найти время — проинструктировать, выяснить, справляется ли с работой, обеспечить необходимыми материалами и деталями.
— Мы топим котлы, чтобы снабжать город горячей водой и теплом. На работу я всегда иду с хорошим настроением, потому что у меня всё под контролем. Рабочий день начинаю со звонка диспетчеру, слушаю его доклад, потом планёрка по селектору — намечаем, что нужно сделать, какие ремонтные работы идут, в каком состоянии оборудование, какие материалы нужны. В течение дня проходит ещё одна планёрка. В нашем деле главное — безаварийный процесс, поэтому все усилия направлены на его организацию, — рассказывает Сергей Николаевич.
Котельную в Осетровке он «по наследству» передал сыну — Кирилл Тихонов, как и отец, начал работать в энергетике машинистом-кочегаром, придя в компанию в 2020 году после службы в армии, а в итоге став начальником котельной. Он рад работать в «ТГК-14», ценя масштабы и финансовую стабильность.
— Когда только устроился на работу, ещё жил с родителями, а сейчас у меня уже своя семья, жена — учительница, полгода назад родилась дочка, с удовольствием уделяю время ей, — рассказал молодой отец.
При этом Кирилл не отказывается и от участия в спортивных мероприятиях, не пропуская ни одного корпоративного турслёта. На недавнем ХI слёте он защищал честь команды «Тепловик» и был отмечен наградой в индивидуальном зачёте.
— Такие мероприятия сплачивают коллектив, дают возможность лучше узнать тех, с кем работаешь бок о бок, — констатирует Тихонов-младший.
Напомним 2024 указом президента объявлен Годом семьи. «ТГК-14» всегда поддерживала семейные ценности. В компании действует Коллективный договор, в соответствии с социальными гарантиями которого каждому сотруднику предоставляются различные льготы, а семьям с детьми — особое внимание.
Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении /усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
Программа мер поддержки трудового коллектива уже сейчас включает в себя более двадцати социально значимых инициатив. Более пяти из них были внедрены за последние два года. Например, выплата материальной помощи при уходе в ежегодный отпуск, компенсация за тепловую энергию, компенсация платы за обучение в высшем или среднем учебном заведении, компенсация питания рабочим и оперативному персоналу и другие.